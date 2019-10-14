14.10.2019 08:10 178

Крупнейшие банки не готовы обмениваться в открытом доступе данными, в том числе клиентскими, между собой и с другими участниками рынка. Техническая возможность для этого (через API) есть у 40% крупных банков, но используется она или внутри, или для взаимодействия с конкретным партнером. Недоверие к публичному обмену данными обусловлено соображениями безопасности, опасениями конкуренции и отсутствием регулирования.

Аналитический центр TAdviser провел опрос 25 банков, входящих в топ-100 крупнейших, о применении ими API (application programming interface, интерфейс программных приложений, позволяющий обмениваться данными между системами). Согласно результатам исследования, с которыми ознакомился "Ъ", банки «пока довольно осторожно относятся к предоставлению своих данных через открытые API».

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