14.10.2019 08:30 186

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия». Льготный налог в размере 4–6% от заработка для многих гастарбайтеров может оказаться выгоднее, чем фиксированная плата за патент (около 4 тыс. рублей ежемесячно), говорят эксперты. Они полагают, что нововведение позволит привлечь в страну больше мигрантов и компенсировать дефицит рабочей силы.

Выгоднее патента

Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства. Решений по этому вопросу пока нет, поэтому говорить о каких-либо сроках преждевременно, добавили там.

Дословно Минфин предлагает провести эксперимент «по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза». Это Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан.

Налоговый режим для самозанятых действует в России с начала этого года в четырех регионах: Москве и области, Калужской области и Татарстане. Им могут пользоваться те, кто работает на себя и не использует наемный труд, — например, это может быть няня, репетитор, водитель. Максимальный доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Налог составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Зарегистрироваться самозанятыми помимо россиян сейчас могут граждане стран ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Остальные иностранцы должны получать патент или оформлять рабочую визу и разрешение на работу.

Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней. При президентстве Петра Порошенко Киев неоднократно заявлял о намерении выйти из СНГ, но Украина пока не направляла в исполком Содружества официальных писем о прекращении своего участия в объединении и выходе из базовых соглашений, сообщали ранее СМИ.

Против дефицита

Возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет в Россию новых легальных трудовых мигрантов, полагает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— Сейчас люди из перечисленных стран, когда приезжают, платят за патент — около 4 тыс. рублей в месяц. Сумма никак не связана с зарплатой, но главный недостаток — многие не сразу трудоустраиваются, а деньги за патент вернуть нельзя. Поэтому значительная часть мигрантов прибывает на 90 дней, отмечаются как туристы и трудятся нелегально, — рассказал Александр Сафонов.

По словам эксперта, режим самозанятости выгоден не только с точки зрения налогообложения — нет никакой необходимости скрываться от полицейских. Внешняя рабочая сила в условиях сокращения собственной в стране необходима, утверждает он. По данным Росстата, сейчас в России около 81 млн трудоспособных граждан. Десять лет назад показатель был заметно больше — работать могли 89 млн человек.

В аналитической записке о положении на рынке труда в январе–июне 2019 года аудиторы Счетной палаты указывали, что снижение численности рабочей силы может стать фактором, способным существенно ограничить экономический рост. Как показало сентябрьское исследование Head Hunter, в большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала. Например, на 100 вакансий шлифовальщика приходится только три резюме, на 100 предложений устроиться фасовщиком, швеей или оператором станков — лишь по два. Также в 64 регионах России в дефиците врачи.

По экспертным оценкам, в России живет около 10 млн иностранцев, из них работают примерно 7 млн человек, рассказал председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. При этом действующих патентов менее 2 млн, то есть около 5 млн мигрантов работают нелегально, заключил он.

— Какой смысл легализации для тех, кто работает в тени? Например, молдаванка убирает квартиры в Москве, раз в три месяца она выезжает из страны и въезжает обратно, чтобы ее не депортировали за нарушение режима пребывания. И не понятно, зачем ей отдавать часть своего дохода налоговой, даже если это всего 4%, — рассуждает Ренат Каримов.

По словам специалиста, льготный налоговый режим мог бы быть привлекателен для иностранцев, если бы власти изменили и режим пребывания в стране для таких работников.

По данным Росстата, в январе–июле миграционный прирост (разница между числом прибывших и выбывших иностранцев) составил 154 тыс. человек. В основном его обеспечили граждане стран СНГ — 138 тыс. человек. Больше всего в России остается украинцев и таджиков (по 25 тыс. человек в январе–июле этого года).

Анна ИВУШКИНА

