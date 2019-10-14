14.10.2019 08:50 333

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует изменить сотрудничество с компаниями для возврата долгов обанкротившихся банков. Сейчас АСВ активно работает лишь с одной организацией, в ближайшее время число вырастет до 12, и уже до конца 2020 года они получат портфели на сумму около 30 млрд руб. Эксперты отмечают, что выход на рынок относительно нового поставщика просроченных кредитов придется кстати для взыскателей, но в портфелях банков-банкротов может быть значительное количество старых долгов, вернуть которые представляется маловозможным.

О том, что АСВ проводит новый отбор компаний для сопровождения портфелей кредитов физлиц банков, находящихся под управлением агентства, рассказали "Ъ" участники рынка. В 2017 году агентство отобрало для аналогичной работы пять компаний, однако активно сотрудничает лишь с одной из них. Теперь АСВ планирует увеличить количество партнеров до 12 — коллекторских агентств и банков — и выстроить с ними более системную работу, сообщили там. Для этого было принято решение снизить ряд требований к аккредитуемым организациям «в соответствии с ситуацией на рынке данных услуг». В том числе были уменьшены требования по количеству исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению, и количеству заявлений о выдаче судебного приказа (исковых заявлений), направленных в суды за последние три календарных года.

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