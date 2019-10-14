14.10.2019 09:10 169

Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер этого кредитного учреждения Андрей Вовченко, который сейчас проживает в Канаде. По данным следствия, именно по его указанию накануне отзыва у банка лицензии осуществлялись фиктивные сделки по отчуждению активов СБ-банка. В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд руб.

Новый эпизод в уголовном деле о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.

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