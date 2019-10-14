Президент России Владимир Путин заявил о необходимости понизить объем мировых резервов нефти «до разумного уровня», чтобы «эти запасы не давили на цену». Об этом он сказал в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье.

Президент отметил, что таким образом можно «стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей», чего Россия добивается вместе с «арабскими друзьями» — Саудовской Аравией и Обединенными Арабскими Эмиратами.

При этом понижение объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+ проводится не только в интересах производителей, но и в интересах потребителей энергоресурсов, заявил президент. По его мнению, в стабильности заинтересованы обе стороны. «Все это было сделано, я прямо скажу, при лидерстве [саудовского] наследного принца [Мохаммеда] бен Сальмана, это во многом его были инициативы, мы это поддержали и видим, что мы поступили правильно», — заключил Путин.

Страны ОПЕК+ (24 экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Саудовская Аравия — крупнейший в ОПЕК производитель нефти.

Александр ПЯТИН Forbes Staff

