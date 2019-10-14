14.10.2019 09:50 211

Как будут работать с кредитными портфелями новые аккредитованные организации, какой объем задолженности им планируется передать, рассказал "Ъ" первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

— Почему АСВ расширяет число компаний, которые будут работать с просрочкой?

—Мы не расширяем число компаний, которые будут работать только с просроченными задолженностями, а системно строим свою работу с портфелями розничных кредитов, чтобы получить максимально возможные суммы в конкурсную массу банков. Да, у нас есть ряд аккредитованных агентством компаний по комплексному сопровождению портфелей кредитов физических лиц, но это направление недостаточно эффективно. Из пяти компаний, аккредитованных на данный момент, две не принимают участия в отборах, а еще две имеют проблемы с исполнением обязательств перед АСВ.

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