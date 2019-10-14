14.10.2019 10:00 212

Ноябрьские праздники в этом году обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом. Это касается путешествий как за рубеж, так и по стране, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Тем не менее спрос на короткие поездки — сити-брейки — вырос по сравнению с 2018 годом на 5–7%. Самые популярные внутренние направления в ноябре — Сочи, Санкт-Петербург и города Подмосковья, зарубежные — Берлин, Прага и Амстердам.

Семья из трех человек в среднем потратит в ноябрьские праздники на путешествие 25–30 тыс. рублей, если решит провести уикенд в России. Примерно в такую же сумму, но на двоих, обойдется вояж за границу, рассказала Майя Ломидзе.

— В этом году хорошие цены. Они немного выросли по сравнению с прошлым годом, но не настолько, чтобы отпугнуть туристов. Рост — в пределах 10%, и это позволяет выбраться куда-нибудь на длинные выходные, — сказала она.

В этом году, по оценке АТОР, на ноябрьские праздники россияне стремятся в основном в Сочи, на втором месте — Санкт-Петербург, а замыкают тройку лидеров города Подмосковья. Чуть менее востребованы отдых в Крыму и туры в Калининград и Москву.

По предварительным данным системы бронирования Booking.com, спросом пользуется и Краснодар. В 2018 году более активно бронировались Казань, Нижний Новгород и Ярославль.

Сервис OneTwoTrip среди популярных внутренних железнодорожных направлений выделяет еще и Новороссийск, но отмечает снижение интереса к Владивостоку — в прошлом году он был в числе лидеров, а в этом выпал из него.

— Турпоток на ноябрьские праздники в целом по всем направлениям вырос на 5–7%, — уточнила Майя Ломидзе.

Эти цифры подтвердили и в Ростуризме. В агентстве уточнили «Известиям», что наибольшей популярностью пользуются Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца России, Владивосток, Калининград, Калуга, Тула, Тверь и Рязань.

— Ноябрь — это переходный период для всего внутреннего туризма, так как уже закончился теплый пляжный сезон, и только начинают запускаться горнолыжные курорты, — отметили в агентстве. — Поэтому в первой половине месяца при выборе направления для путешествий по стране люди склоняются к культурно-познавательному виду отдыха и поездкам в соседние города. А семьи часто выбирают отдых на побережье в Сочи. Город обладает всей необходимой инфраструктурой, современным парком развлечений и достаточно благоприятными погодными условиями в этот период.

В этом ноябре наблюдается рост спроса и на короткие путешествия за рубеж, отметили в АТОР. Однако точных данных по увеличению спроса на заграничные туры операторы пока не предоставили.

— Россиян, предпочитающих отправиться в заграничное путешествие на ноябрьские праздники, в 2019 году стало больше. Из топ-10 направлений свыше половины городов — европейские. В этом году среди популярных — Берлин, Вена, Прага, Амстердам и Стамбул, — сообщил «Известиям» директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

В Booking.com отметили, что спросом в этом году также пользуются Таллин, Рига, Милан, Рим и Хельсинки. По сравнению с прошлым годом из пятерки лидеров выпали Минск и Гданьск.

— С учетом длины праздников в этом году можно предположить большой спрос на сити-брейки — поездки в другие города на выходные. Это могут быть туры и в Европу, и в столицы бывших союзных республик — лететь недалеко, цены доступны, — пояснил «Известиям» президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

В целом же туроператоры отмечают, что россияне не готовы тратить большие суммы на ноябрьские праздники, потому что предпочитают отложить деньги на более длительную поездку в новогодние каникулы.

Ярослава КОСТЕНКО

