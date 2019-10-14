Бывший топ-менеджер банка «Советский» предстанет перед судом по делу о хищении 1,7 млрд рублей

14.10.2019 10:10 219

Уголовное дело о хищении 1,7 миллиарда рублей экс-председателем правления банка "Советский" Андреем Карповым поступило в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Экс-менеджеру банка вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По данным следствия, в течение двух лет, начиная с 2013 года, руководителями и сотрудниками АО Банк "Советский" было похищено более 1,7 миллиарда рублей. "С этой целью сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты, перечисляя средства на банковские счета подконтрольных им организаций", — заявляли ранее в Генпрокуратуре.

Карпов находится под арестом. Суд уже рассматривает уголовные дела в отношении троих соучастников экс-менеджера банка.