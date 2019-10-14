Рубль остается в минусе, но доходность ОФЗ снизилась после комментариев ЦБР

14.10.2019 11:00 241

Рубль днем понедельника остается в минусе на малоактивной биржевой сессии, поскольку против него играет текущее снижение нефтяных котировок, а также более трезвое осмысление рынками объявленных итогов торговых переговоров США и КНР, которых пока немного.

Доходность же большинства торгуемых рублевых госбумаг снижается — рынок госдолга получил поддержку очередных голубиных комментариев Банка России.

Активность и рыночная ликвидность сегодня ниже обычного из-за государственного праздника в США, Дня Колубма.

Рубль теряет с начала дня 0,1%, и к 13.00 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,26, тогда как в пятницу российская валюта отметилась на двухнедельном максимуме 64,01.

С начала сессии сформирован торговый диапазон 64,23-64,45 рубля за доллар, объем сделок расчетами "завтра" — менее $900 миллионов.

Расчетами "сегодня" сделки доллар/рубль не проводятся из-за американского праздника.

К евро рубль также теряет 0,1%, котировки — вблизи 70,94.

"В пятницу на одних лишь ожиданиях достигли хороших уровней по рублю, но в итоге подробности (переговоров США-КНР) неизвестны, и сейчас подобие коррекции с учетом еще и праздника в США", — объяснил текущую динамику рубля дилер крупного российского банка.

Доходность ОФЗ снижается в среднем на 2-4 базисных пункта с начала дня, у 10-летних бумаг она сейчас на уровне 6,67% годовых, что недалеко от 6,5-летнего минимума (6,65%), достигнутого в пятницу.

Банк России ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшем будущем, сказал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин, отметивший, что российский регулятор ждет от ФРС США два снижения ставки в течение первого полугодия 2020 года.

Участники глобальных рынков также ждут снижения ставки ФРС на заседании 29-30 октбяря с вероятностью 74%.

Вероятность же снижения ставки ЦБР на совете директоров 25 октября оценивается в 75%.

На глобальных рынках понизился градус оптимизма в отношении прекращения торгового противостояния после пятничного роста в ожидания позитивного исхода торговых переговоров США и КНР. Рискованные и сырьевые активы ушли в минус, баррель Brent падает на 2,3% и оценивается в $59,10.

"Хотя эскалации торговой войны и не произошло, неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается довольно высокой, поэтому торговые переговоры не стали драйвером позитива на глобальных площадках", — полагает Татьяна Евдокимова из банка Нордеа.

По ее мнению, в отсутствие однозначно позитивных новостей о торговых переговорах рубль может столкнуться с умеренным давлением в рамках текущей недели, и актуальным для рубля остается диапазон 64,00-65,00 за доллар.

На форексе доллар США малоподвижен в паре с евро ($1,1040), но теряет четверть процента к безопасной иене (Y108,23). Сырьевые и развивающиеся валюты против него в основном показывают смешанную динамику с начала дня, но большинтсво тяготеет к снижению.

Поддержкой рублю в ближайшие пару недель могут выступать денежные потоки на продажу экспортной выручки для расчетов с бюджетом — уже 15 октября стартует российский налоговый период.

Согласно опросу Рейтер, средняя оценка всех выплат текущего месяца превышает сентябрьскую на 10% и составляет 2,2 триллиона рублей, при этом на НДПИ, уплачиваемый экспортерами 25 октября, может приходиться почти 0,5 триллиона рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ