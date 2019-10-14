14.10.2019 13:00 194

Федеральный бюджет может недополучить более 301 млрд руб. за три года, уже учтенных в доходах в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации. Об этом Счетная палата предупредила в своем заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы (.pdf)

В 2020 году бюджет может недосчитаться 66,9 млрд руб., в 2021 году — 77,9 млрд руб., в 2022 году — 156,3 млрд руб., отмечается в документе.

Аудиторы указали на риски недополучения бюджетом доходов, полученных ЦБ от участия в капитале Сбербанка, в объеме более 210 млрд руб. за три года (около 35,8 млрд руб. в 2020 году, 73,3 млрд руб. в 2021 году и 101,2 млрд руб. в 2022 году).

Всего в следующему году проект бюджета предусматривает поступление 543,5 млрд руб. по дивидендам госкомпаний, в 2021 году такие выплаты должны составить 676,3 млрд руб., а в 2022 году возрасти 794,3 млрд руб.

Счетная палата основывается в своих расчетах на данных Росимущества, на которое приходится 99,8% всех платежей по дивидендам. Прогноз Росимущества по дивидендам значительно ниже, чем прогноз Минфина, используемый при формировании проекта федерального бюджета на трехлетку. Так, в 2020 году ведомство ожидает поступления 475,6 млрд руб., в 2021 году — 596,7 млрд руб., в 2022 году — 635,9 млрд руб. Это на 14%, 13% и почти 25% меньше, чем в проекте бюджета, соответственно.

В чем разошлись Минфин и Росимущество

Как отмечает Счетная палата, в трех предыдущих бюджетных циклах параметры прогноза Минфина значительно превышали прогноз Росимущества из-за разницы в методологических подходах к определению источников получения информации об объемах чистой прибыли компаний. Ранее аудиторы сообщали, что Росимущество оперировало прогнозными данными самих госкомпаний.

Росимущество внесло согласованные с Минфином поправки в свою методику прогнозирования доходов. Теперь его методология предусматривает использование при прогнозировании дивидендов рыночных оценок ожидаемых финансовых результатов крупнейших акционерных обществ, формируемых на основе консенсус-прогнозов, пишет Счетная палата.

При формировании прогноза Минфин учел перечисление в федеральный бюджет 50% чистой прибыли большинством компаний за 2019–2021 годы, без учета особенностей их уплаты по отдельным обществам;

Росимущество по ряду крупнейших акционерных обществ представило прогноз поступлений из расчета направления на выплату дивидендов менее 50% чистой прибыли, с учетом специфики их долгосрочных программ развития и специфики деятельности в соответствующих отраслях.

Самые сильные расхождения

По данным Счетной палаты, наиболее существенные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества отмечаются по двум компаниям — «Транснефть» и РЖД. Риск непоступления дивидендов от них за весь период 2020–2022 годов аудиторы оценивают суммарно в объеме 156,5 млрд руб. и 187,1 млрд руб. соответственно.

Аудиторы напомнили, что в отношении «Транснефти» правительство на протяжении нескольких лет в соответствии со спецификой деятельности компании принимает решение о корректировке чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, а в прогнозе Минфина данный фактор не учтен.

В отношении РЖД прогноз Росимущества рассчитан, исходя из объемов чистой прибыли, отраженных в долгосрочной программе развития общества в связи с отсутствием данных консенсус-прогноза. При этом в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2024 года предусматривается направление всей чистой прибыли РЖД, оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, на финансирование инвестиционной программы.

С учетом ряда недочетов в составлении прогноза Росимущества Счетная палата считает невозможным признать достоверным оба прогноза по дивидендам и отмечает, что они нуждаются в доработке и корректировке.

Какую долю прибыли госкомпании должны направлять на дивиденды

В прогнозе доходов бюджета учтен переход к единому подходу по определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, отмечает Счетная палата.

Однако в настоящее время в законодательстве по-прежнему закреплена обязанность госкомпаний направлять на выплату дивидендов как минимум 25% чистой прибыли. В 2016 году Минфин разработал проект постановления правительства, повышающий планку до 50%.

Вместе с тем в начале июня этого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос о новом распоряжении правительства, обязывающем к этому госкомпании, уже не так актуален, большинство и так платит 50%, а уровень выплат нужно решать с каждой компанией отдельно. В Счетной палате тогда согласились, отметив, что планка в 50% должна быть ориентиром, а не жестким KPI.

В июле замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сейчас решение о базовом уровне 50% чистой прибыли, направляемой на дивиденды, закреплено распоряжением председателя правительства, однако норму следует утвердить распоряжением правительства, чтобы она вошла «на уровень инстинктов у компаний с госучастием».

Рекомендации аудиторов

Счетная палата неоднократно критиковала прогноз Минфина по поступлению дивидендов за излишний оптимизм. Так, в заключении на прошлогодний проект бюджета, аудиторы отмечали риски непоступления по дивидендам 392,3 млрд руб. в 2019 году, 423,5 млрд руб. в 2020 году и 491,3 млрд руб. в 2021 году. В проекте бюджета на 2019–2021 годы Минфин закладывал 1,9 трлн руб. дивидендов за весь период, а Росимущество ожидало 581 млрд руб.

Счетная палата в своем заключении рекомендует продолжить работу по реализации единого подхода к дивидендной политике госкомпаний в части соблюдения норматива перечисления выплат в размере не менее 50% чистой прибыли. Кроме того, ведомство настаивает на исключении принятия правительством в плановом периоде «экономически не обоснованных отдельных решений об установлении заниженных нормативов перечисления дивидендов по итогам работы обществ».

Задолженность госкомпаний по состоянию на 1 августа составляет 313,1 млрд руб., привели аудиторы в заключении данные Росимущества.

Анна ГАЛЬЧЕВА