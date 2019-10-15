15.10.2019 08:20 225

Самая скучная профессия — охранник. Такого мнения придерживаются 13 процентов респондентов, принявших участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob .

На втором месте профессия бухгалтера с девятью процентами голосов. Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Для пяти процентов россиян скучна деятельность продавца. По четыре процента набрали профессии сторожа и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря считают очень скучными по три процента опрошенных. Любая сидячая работа навевает тоску на два процента россиян. Труд вахтера скучен для двух процентов участников опроса. Среди прочих скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.

По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17 и 11 процентов соответственно), а также утверждали, что скучна любая неинтересная работа (10 и 6 процентов). У женщин в рейтинге скучных профессий на первом месте бухгалтер (12 процентов против пяти процентов у мужчин). Женщины чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует (15 и 11 процентов соответственно).

Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13 процентов голосов). Но за шесть лет в два раза выросло число респондентов, которые считают, что скучных профессий не бывает: шесть процентов в 2013 году и 13 процентов сейчас.

Ольга ИГНАТОВА