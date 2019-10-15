15.10.2019 08:30 170

ЦБ представил банкирам новый проект — создание платформы «знай своего клиента» (KYC-платформы). В ней риски отмывания и вовлечение клиентов в легализацию преступных доходов мегарегулятор будет определять сам и доводить их до сведения кредитных организаций. Платформа должна снизить расходы банков на комплаенс и решить проблему черных списков отказников. Однако и банкиры и эксперты видят определенные риски, которые необходимо учесть до ее внедрения.

На прошедшем форуме Finopolis Банк России представил участнику рынка концепцию разрабатываемой им KYC-платформы. Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский отметил, что от банков требуется жесткий комплаенс в режиме онлайн, однако такие решения существенно увеличивают издержки финансовых институтов. В то же время они не исключают претензий регулятора из-за некачественной оценки рисков ПОД/ФТ. В итоге ЦБ решил предложить рынку систему, которая позволит снизить их затраты при проведении комплаенс-процедур, повысить эффективность управления рисками ПОД/ФТ и в то же время сократить число случаев необоснованных отказов в проведении операций и давление на малый и микробизнес. То есть, по сути, решить проблему черных списков банковских отказников.

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