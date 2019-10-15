15.10.2019 08:50 148

Владельцы более половины средних и малых предприятий ожидают улучшения бизнес-климата и роста их компаний в 2020 году. Оптимизм связан с усилением поддержки предпринимательства со стороны государства, говорится в исследовании компании Carcade (входит в топ-3 по лизингу легковых коммерческих авто), подготовленном специально для «Известий». При этом каждый второй бизнесмен считает, что ситуация в российской экономике в нынешнем году ухудшилась из-за нестабильности рынков и снижения покупательной способности граждан. Между тем эксперты считают, что предпосылок для роста нет.

Больше ожиданий

В 2020 году роста своего бизнеса ожидают 53% представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из результатов опроса. В то же время треть респондентов рассчитывает на сохранение текущего экономического положения, тогда как каждый пятый опасается снижения прибыли. В опросе о восприятии предпринимателями изменений в бизнес-климате за последний год и их ожиданиях от ближайших полутора лет приняли участие 400 компаний из 65 городов России. В исследовании учитывались критерии стабильности, уровня спроса на рынке товаров и услуг, а также доступности инвестиций, включая лизинг и кредитование.

Оптимистичные ожидания предпринимателей связаны с усилением поддержки бизнеса в части увеличения объема госзакупок товаров и услуг, а также снижения ставок по кредитам, рассказал «Известиям» гендиректор Carcade Олег Заглядин. Хотя он считает, что бизнес привык к постоянному кризису и устал бояться. Ухудшение ситуации воспринимается как данность, предприниматели просто научились находить выходы из трудностей. Пример этому — рост лизинга транспорта на фоне падения авторынка в целом, отметил Олег Заглядин. По результатам исследования, в следующем году расширить свой парк намерены более половины МСП.

В то же время 42% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась. Остальные — более трети респондентов — не увидели изменений на рынке, и лишь малая доля рассказали о некоторых улучшениях. При этом, оценивая положение дел в собственных компаниях, их мнения разделились: половина предпринимателей сообщила, что их капитал за это время вырос, у других остался на прежнем уровне или уменьшился.

Среди отрицательных факторов за последний год бизнесмены назвали снижение покупательной способности населения и нестабильность рынка в целом. В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопрос «Известий» о состоянии предпринимательского климата в стране и предпосылках для его улучшения в следующем году.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью «Известиям», оценивая состояние инвестклимата в России, отметил, что у нас с ним «всё не так плохо». Министр рассказал, что поддержка частного бизнеса — один из главных приоритетов для правительства на ближайшие шесть лет, а в 2019-м усилия будут направлены на решение проблем с контролем и надзором. Для предпринимателя самое главное — предсказуемость и неизменность условий, в которых он работает, подчеркнул Максим Орешкин.

Желаемое vs действительное

С результатами опроса согласились в «Опоре России». По мере реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса ситуация будет улучшаться, особенно в регионах, считает первый вице-президент организации Владислав Корочкин. По его мнению, господдержка простимулирует создание новых предприятий и расширение существующих.

Однако в этом году бизнес не успел ощутить существенного эффекта от нацпроекта, рассказал эксперт. В 2019-м ситуация с инвестклиматом сохранилась примерно на прошлогоднем уровне.

В числе главных проблем для предпринимателей эксперт назвал общую налоговую нагрузку. Владислав Корочкин считает, что необходимо реформировать фискальную систему в целом. Сегодня с одного рубля, выплачиваемого в виде зарплаты, в бюджет возвращается 63 копейки (13% — НДФЛ, 30% — соцплатежи, 20% — НДС), посетовал он. А если учитывать прочие прямые и косвенные налоги, обязательные и другие платежи, то для большинства компаний нагрузка чрезмерно большая.

Объективные факторы для развития экономики отсутствуют, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Сегодня ситуацию можно оценить как устойчиво слабо растущую, уверен он. Тем более, что прогнозы Минэкономразвития, Центробанка и международных экономических институтов на этот год весьма неутешительны, добавил эксперт. Все они по итогам 2019-го ожидают роста ВВП чуть более 1%.

Для ускорения темпов экономического роста пока предпосылок нет, отметил и глава Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, реальная оценка ситуации на фоне слабого роста российской экономики и замедления мировой не позволяет выдать желаемое за действительное. Эксперт считает, что, учитывая внешние обстоятельства, наличие санкций и внутренние проблемы, связанные с отсутствием постоянных правил и ростом налогового бремени, позитивных эффектов ждать не приходится. Для перемен необходимо ускорить проводимые реформы — сделать инновационные и технологические прорывы, нарастить производительность труда и объемы промышленности, перестроить систему управления и бизнес-среду, уверен Георгий Остапкович.

Роза АЛМАКУНОВА