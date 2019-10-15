15.10.2019 09:10 216

АНО «Цифровая экономика» предложила Минстрою концепцию развития рынка «умного ЖКХ», включающую возможность сбора данных со счетчиков цифровыми платформами и проведения собраний жильцов в электронном виде. Она может позволить выйти на рынок непрофильным компаниям и разработчикам, а управляющим компаниям (УК) — заработать на дополнительных услугах. Но участники рынка не уверены, что сервисами заинтересуются сами жильцы.

Рабочая группа «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» согласовала концепцию развития в России цифровой платформы ЖКХ, создание которой предусмотрено нацпроектом, рассказал источник "Ъ", участвовавший в подготовке документа, и подтвердила руководитель рабочей группы Анна Серебряникова. По словам собеседника "Ъ", 8 октября концепцию направили на согласование в Минстрой. Документ (есть у "Ъ"), в частности, предусматривает возможность сбора данных с разных устройств и датчиков цифровыми платформами, создание электронного маркетплейса с перечнем услуг и поставщиков, а также внедрение электронных общих собраний собственников в многоквартирных домах с возможностью голосования. Как уточнил собеседник "Ъ", участвовавший в разработке, реализация концепции не предусматривает инвестиций из бюджета.

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