15.10.2019 09:50 364

Как стало известно "Ъ", столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.

По данным источников "Ъ" в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.

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