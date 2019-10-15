15.10.2019 10:00 258

Риск запрета криптовалюты Gram в разных странах — не единственный, с которым могут столкнуться братья Дуровы. Против выпуска цифровой валюты и блокчейн-платформы TON — нового проекта создателей Telegram — играют его слишком большой масштаб, повышенная секретность и затишье на рынке криптоактивов. Об этом говорится в исследовании американского инвестфонда Decentral Park Capital (есть у «Известий»). Из-за иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram возможности последнего ограничены. Он может либо продолжить ICO за пределами Штатов, либо смириться с отсрочкой на много месяцев. Впрочем, выпускать Gram в Европе тоже рискованно, считают эксперты.

Мечта на $20 млрд

Команда братьев Павла и Николая Дуровых обещает инвесторам, вложившим в их проект $1,7 млрд, создать блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network), которая по пропускной способности сможет конкурировать с крупнейшими платежными системами Visa и Mastercard. TON также будет способен обрабатывать миллионы транзакций в секунду.

В 2024 году стоимость TON может превысить $20 млрд, говорится в исследовании Decentral Park Capital. Однако риски у этого проекта тоже немалые. В частности, к нему могут появиться вопросы у регуляторов других стран, в том числе европейских. К тому же большой масштаб ICO, секретность и затишье на рынке криптоактивов также не играют на руку Павлу Дурову.

Одно из этих опасений реализовалось в конце прошлой недели, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила выпуск криптовалюты Gram, которая будет работать на TON. Регулятор подал иск в суд Нью-Йорка («Известия» с ним ознакомились) к Telegram Group и TON Issuer, которая проводила pre-ICO.

Как следует из документа, SEC недовольна тем, что компании не раскрыли данных о своих операциях, финансовых показателях, рисках и управлении, «как того требуют законы о ценных бумагах». Иск был подан менее чем за три недели до начала обмена токенов Gram на инвестированные средства. Из документа также следует, что, согласно инвестиционному соглашению, если токены не поступят в продажу до этого срока, инвесторы вправе потребовать вернуть им деньги.

— Дело в том, что законодательство США считает ценными бумагами не только акции и облигации, но также и другие инструменты, эмитенты которых обещают инвесторам прибыль, — рассказал советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. — Токены, размещающиеся в ходе ICO, комиссия также обычно относит к ценным бумагам, изредка делая исключения, например, для «миль» авиаперевозчиков или игровых валют.

Недовольство SEC могли вызвать и другие моменты, объяснил управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлёв. Он напомнил, что Telegram не соблюдает рекомендации FATF, хотя, по существу, уже стал платежной системой и оператором виртуальных активов, инвестиционное соглашение (white paper) несколько раз менялось, а в рекламных материалах проект откровенно приукрашивался, что по законам США считается обманом.

Если SEC не обнаружит в действиях Telegram признаков создания финансовой пирамиды, а компания согласится устранить нарушения, то есть пройдет регистрационную процедуру и выплатит штраф за нарушение закона, то запрет может быть и снят, отметил партнер юридической фирмы «НАФКО» Павел Иккерт. На прошлой неделе компания BlockOne, чтобы урегулировать аналогичный иск, согласилась заплатить по мировому соглашению $24 млн.

Противостояние

Пока нет никаких признаков, что регулятор готов отступить. По данным крипторесурса Cointelegraph, первые слушания по иску комиссии к Telegram пройдут 24 октября. SEC не смогла оперативно подтвердить «Известиям» эту информацию.

Но регистрация проспекта (описания) ценных бумаг — дело небыстрое и дорогостоящее. Для Telegram это означало бы «сотни тысяч долларов и месяцы работы», объяснил Роман Янковский.

Из-за этого поле для маневра у братьев Дуровых сужается. Telegram может продолжать ICO за пределами США и одновременно пытаться урегулировать претензии SEC, но это вряд ли ей понравится, отметил Александр Журавлёв. Либо же останавливать размещение на несколько месяцев, договариваться с SEC, платить штраф и, возможно, возвращать деньги инвесторам. Если возникнут споры, то они будут рассматриваться во многих странах, что также повлияет на сроки проекта, добавил он.

После того, как SEC сообщила о подаче иска, команда Павла Дурова обратилась с письмом к инвесторам (есть у «Известий»). В нем говорится, что «из-за роста уровня регуляторной неопределенности» TON берет паузу, чтобы проанализировать новую информацию и скорректировать политику компании.

Хотя масштаб проекта TON впечатляет, его осуществимость еще не проверена практикой, говорится в исследовании Decentral Park Capital. Во многом это связано с тем, что с марта 2018 года команда хранит секретность, хотя до начала продажи токенов остается меньше месяца.

Немало разговоров связано с тем, что Дуров якобы создает новый DarkNet, где всё анонимно и децентрализовано. Однако эти слухи сильно преувеличены, считает специалист по блокчейну и криптовалютам «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов. Есть основания полагать, что криптовалюта Telegram будет менее анонимной, чем биткоин, отметил он: все биржи, работающие в правовом поле, поддерживают процедуру «знай своего клиента» и антиотмывочную проверку, и, судя по всему, Павел Дуров тоже будет их поддерживать. Все пользователи Telegram не анонимны, поскольку для регистрации предоставляют номер телефона, подчеркнул Алексей Маланов, — они и станут началом пользовательской базы TON, и сконвертировать их в анонимные уже не получится.

Нельзя также исключать, что в этой истории есть политический риск, отметил Александр Журавлёв. Регуляторы против того, чтобы отдавать корпорациям такой серьезный инструмент воздействия на рынок, как создание фактически параллельной валюты. И есть вероятность, что европейские власти тоже начнут свою кампанию в отношении ICO Павла Дурова, добавил он.

Татьяна БОЧКАРЕВА, Анна УРМАНЦЕВА