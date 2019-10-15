15.10.2019 11:00 318

Россия недополучила почти $8 млрд потенциального дохода за первый год после сокращения доли доллара в международных резервах, утверждает Bloomberg. Пока Центробанк вкладывался в дешевеющие евро и юань, американская валюта дорожала.

За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg. Банк России, пытаясь снизить санкционные риски, вкладывался в слабо себя показывающие евро и юань и упустил рост доллара на 6,5%, пишет агентство. По его подсчетам, если бы ЦБ сохранил прежнюю, основанную в основном на долларе, структуру запасов, то они увеличились бы к марту 2019 года примерно на 3,8%. Центробанк публикует данные о структуре и результатах управления резервами с задержкой в полгода, поэтому более актуальных данных пока нет.

«Это экономическая цена занятия геополитикой. Сложно сказать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочное вложение», — прокомментировала расчеты Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов (Institute of International Finance).

За год с 31 марта 2018-го по 31 марта 2019 года доля доллара в активах ЦБ снизилась почти вдвое — с 43,7% до 23,6%, указано в отчете Банка России. Доля юаня при этом выросла почти втрое — с 5% до 14,2%. Доля евро увеличилась с 22,2% до 30,3%. Изменение структуры резервов было частью более широкой стратегии дедолларизации российской экономики и снижения ее уязвимости к санкциям США, пишет Bloomberg. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае назвала этот шаг необходимым и подчеркнула: «Мы не валютные спекулянты, мы не пытаемся зарабатывать краткосрочные деньги на колебаниях обменного курса».

Валютная диверсификация сделала Россию крупнейшим владельцем резервов в юанях, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Goldman Sachs Group. Ставка на китайские активы оказалась не совсем провальной, отмечает агентство: потери на курсе юаня были частично компенсированы благодаря более высокой доходности китайских облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США (4,4% против 1,4% в течение года, завершившегося в марте), следует из документа ЦБ. «Сложно было предугадать степень торговой напряженности [между США и Китаем]в начале года. Россия пытается развивать торговлю с Китаем, так что для нее имеет смысл держать часть средств в юанях», — отметила Рыбакова.

Часть потерь от ставки на юань и евро компенсируют растущие запасы золота, утверждает Bloomberg. Стоимость драгметалла выросла на 40%, до более чем $100 млн в прошлом году. Сейчас на золото приходится самая большая доля в общих запасах России с 2000 года. Золото занимает третье место по объему в активах Банка России после евро и доллара.

Покупка валюты и золота привели к тому, что общий объем резервов России вырос на $27 млрд за год, который окончился в марте 2019-го, подвел итог Bloomberg.

Снижать долю доллара в международных расчетах и внутренних резервах неоднократно призывал Владимир Путин. Он утверждал, что валюта становится ненадежной из-за политики США, в том числе санкций. «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. <…> Такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета», - говорил Путин в ноябре 2018 года.

Полностью исключать доллар из золотовалютных резервов неправильно, заявил 14 октября в Госдуме директор департамента ЦБ Алексей Заботкин. Он отметил, что резервы могут понадобиться в случае кризиса, когда нужно будет расплачиваться по обязательствам.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

