Рубль подрастает к уплате налогов и в ожидании параметров аукционов ОФЗ

15.10.2019 12:00 278

Рубль утром вторника показывает небольшой рост в основных кросс-курсах с учетом формального старта налогового периода, при этом он лучше выглядит в паре с евро, отражая текущую динамику пары евро/доллар на форексе.

В фокусе внимания — анонс Минфином (около 16.00 МСК) параметров завтрашних аукционов ОФЗ, актуальных с точки зрения возросшего спроса на рублевый госдолг на фоне голубиной риторики ЦБР. Интерес нерезидентов на рублевые госбумаги перед советом директоров 25 октября может поддерживать курс рубля.

К 10.35 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,22, и рубль дорожает на 0,1%.

К евро рубль дорожает на 0,2%, котировки вблизи 70,78.

В пользу рубля как высокодоходной валюты ЕМ-сегмента играют намерения ФРС и ЕЦБ смягчать ДКП и в том числе покупать облигации. Последние же намеки Банка России снижать ставку более быстрыми темпами поддерживают рынок ОФЗ, а опосредованно через него играют и на стороне рубля.

Сегодня утром доходность российских госбумаг показывает смешанную динамику.

Неопределенность в торговых отношениях США и КНР из-за отсутствия подробностей последних переговоров сторон, а также риски беспорядочного выхода Великобритании из ЕС уже в конце октября давят на рубль.

Нивелировать в целом положительные текущие внутренние факторы рублю может и продолжающая дешеветь нефть — сейчас баррель Brent дешевеет на 0,6% и оценивается в $59.

На форексе евро дешевеет на 0,1% ($1,1015), индекс доллара минимально подрастает (98,48).

Сырьевые и развивающиеся валюты в основном малоподвижны.

Согласно опросу Рейтер, средняя оценка всех выплат текущего месяца превышает сентябрьскую на 10% и составляет 2,2 триллиона рублей, при этом на НДПИ, уплачиваемый экспортерами 25 октября, может приходиться почти 0,5 триллиона рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА