16.10.2019 08:10 160

Новой пенсионной реформой может заинтересоваться максимум 5–10% россиян. Такую оценку перспектив Гарантированного пенсионного продукта (ГПП) специально для «Известий» сделало Национальное рейтинговое агентство. Эксперты уверены, что он в принципе не заработает, если граждане не переведут свои накопления, которые формировали в обязательной пенсионной системе (ОПС). А этого на условиях полной добровольности, декларируемой автором проекта — Минфином, они в подавляющем большинстве делать не будут. Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что рассматривается механизм полной трансформации ОПС в негосударственное пенсионное обеспечение, чтобы в итоге получилась одна общая система. На практике это означало бы, что накопления граждан должны перейти в ГПП. Однако в Минфине «Известиям» сообщили, что нынешней версией проекта такое преобразование не предусматривается.

Шило на мыло

В начале сентября Минфин заявил о том, что разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» и направил его в Минтруд. Правда, пресс-служба ведомства в очередной раз заявила «Известиям», что документ в Минтруд еще не поступил.

ГПП пришел на смену индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК), работа над которым велась с 2016 года. Чем различаются две системы с разными аббревиатурами, пока профессионалам пенсионного рынка непонятно — проекта общественность не видела. Документ находится еще в очень «сыром виде» и работа над ним продолжается, рассказывают источники «Известий», знакомые с ходом подготовки законопроекта. Пока рынок ориентируется на те заявления, которые сделал Минфин в начале сентября.

В нынешней версии законопроект предусматривает исключительно добровольный механизм подключения, сообщила ранее пресс-служба финансового ведомства. Также, пообещали в Минфине, резервы в ГПП будут гарантированы государством, люди и работодатели, которые участвуют в системе, смогут получить налоговые льготы. Также в сообщении финансового ведомства указывалось, что в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в ОПС накопления. Правда, будет ли этот процесс добровольным и именно возможностью, или обязательным, в сообщении не уточнялось.

Тем любопытней показалось заявление Владимира Чистюхина в кулуарах заседания рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы на прошлой неделе.

— Изначально была предложена концепция ИПК, сейчас ищутся другие подходы, которые позволят фактически трансформировать систему ОПС из чего-то «замороженного» во что-то живое. Живое — это негосударственное пенсионное обеспечение. Сейчас рассматривается механизм, каким образом ОПС перевести в НПО. Мы надеемся, что получим общий режим. Там, возможно, будут нюансы для каких-то отдельных историй, но принципиально, да, это будет одна система, — заявил зампред ЦБ.

Слияние двух систем без перевода пенсионных накоплений граждан в резервы просто невозможно. В нынешней версии законопроекта не предусматривается никакая трансформация ОПС в ГПП, заверили «Известия» в пресс-службе Минфина.

Добровольно или принудительно

Если граждане не захотят переводить свои накопления в новый продукт, то обязательная и добровольная системы продолжат существовать параллельно. Эксперты при этом сомневаются в том, что ГПП привлечет интерес большого количества россиян. Максимальное ожидаемое число интересантов пенсионного нововведения может составить 5–10% населения — такую оценку сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Директор рейтингов финанcовых институтов НРА Юрий Ногин пояснил «Известиям», что 10% — самый оптимистичный прогноз, более реалистично ориентироваться на нижнюю планку.

Такую оценку эксперт аргументирует тремя причинами. Во-первых, низким уровнем финансовой грамотности населения, люди просто плохо различают различные финансовые и пенсионные продукты. Во-вторых, усталостью от пенсионных реформ. В-третьих, доходностью НПФ, по которой граждане судят о системе в целом.

— В прошлом году из-за ряда фондов, которые зафиксировали существенные убытки, средневзвешенная доходность в целом по рынку составила 0,1%. Да, в этом случае мы говорим об ОПС и накоплениях, но простые граждане не разбираются в этих многочисленных аббревиатурах, для них НПФ является фасадом для восприятия пенсионной системы, — объяснил Юрий Ногин.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах согласен, что на большой интерес к ГПП рассчитывать не приходится.

— Международный опыт и исследования добровольных и полудобровольных программ пенсионных накоплений показывают, что без автоподписки (пусть и с правом выхода) число участников оказывается небольшим. В российских условиях, скорее всего, оно будет сопоставимо с числом активных участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — 6 млн человек, — полагает эксперт.

По мнению Юрия Ногина, в нынешней добровольной конфигурации ГПП вообще теряет всякий смысл.

— ИПК, а потом ГПП, затевались для того, чтобы решить проблему, возникшую из-за продолжающегося с 2014 года моратория на пенсионные накопления. Смысл как раз был в том, чтобы решить вопрос с накоплениями из-за отсутствия поступлений в систему. Причем смысл именно политический, никакой экономики в этом нововведении нет. Если, конечно, не будет разработан механизм перевода накоплений в резервы, но о добровольности в этом случае придется забыть, — полагает представитель НРА.

Не городить огород

Юрий Ногин считает, что гораздо правильней было бы перенести все предполагаемые в новой системе льготы на классическое НПО и развивать именно этот формат, поскольку ГПП — унифицированный продукт, а пенсионные программы вариативны.

— Если развивать специальные налоговые льготы и софинансирование от работодателей и государства, то возникнет вопрос о необходимости дублирования ГПП и НПО. В таких условиях консолидация всех систем в НПО с расширением гарантий и унификацией льгот будет самым разумным сценарием, — согласен Антон Табах.

«Известия» уже писали, что Госдума приступила к подготовке законодательной базы для развития системы НПО. Так, Центробанк представил концепцию системы гарантирования пенсионных резервов. Как сообщил на заседании рабочей группы ГД по законодательному обеспечению пенсионной системы замдиректора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Валерий Красинский, за основу будет взят принцип гарантирования ОПС. Но, в отличие от этого механизма, для НПО предусмотрена другая система компенсаций. Если в случае с ОПС застрахованным лицам компенсируют «тело» накоплений без инвестиционного дохода, то в НПО гарантируются резервы до 1,4 млн рублей. На этапе ежемесячных выплат устанавливаются другие ограничения — в размере двух социальных пенсий по старости (на данный момент — 10,5 тыс. рублей).

В пресс-службе Минфина пообещали, что в ближайшее время ведомство представит законопроект о ГПП на общественное обсуждение. Пресс-служба ЦБ воздержалась от комментариев.

Анна КАЛЕДИНА