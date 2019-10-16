16.10.2019 08:40 228

Работодатели переводят социальных работников на другие должности, чтобы не повышать им зарплату, выявила Счетная палата (СП) по результатам анализа госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

Повышение зарплат заложено в подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения". Средняя зарплата социальных работников, включая сотрудников медицинских организаций, должна была достичь 100 процентов от среднего уровня оплаты труда в регионах еще в 2018 году. Поставленная указами президента задача повышения зарплат соцработникам до средней по региону не выполнена, констатировали в контрольном ведомстве.

По данным Росстата, в первой половине 2019 года значение показателя составило 86,6 процента. Риск недостижения планового значения связан с ухудшением экономической ситуации в субъектах РФ, указали в Счетной палате.

В условиях, когда, с одной стороны, зарплаты надо повышать, а с другой — когда на это нет денег или их не хотят найти, некоторые работники социальных учреждений теперь занимают, например, должности "рабочих бюро бытовых услуг" или "специалистов по социальной работе". А они не подпадают под действие президентских указов. Другие сотрудники переместились на должности вспомогательного персонала. Неудивительно, что численность собственно социальных работников продолжает сокращаться, отмечают в Счетной палате.

В 2017 году их было 127,2 тысячи человек, в 2018 году — 120,8 тысячи, а в первой половине 2019 года — уже 118,5 тысячи. В конечном итоге, снизится уровень доступности социальных услуг, предостерегают в СП, что противоречит самой цели госпрограммы.

Те же процессы затронули и другие сферы, добавляет директор Института социальной политики НИУ "Высшая школа экономики" Лилия Овчарова. "Учителей, научных работников, младший медицинский персонал переводят на неуказные должности, например, младший медицинский персонал — на должности нянечек и уборщиц, сохраняя им функционал медсестер. Это серьезный демотивирующий фактор качественно оказывать услуги", — говорит эксперт.

Проблемы были заложены еще на этапе планирования, поясняет она. Когда принималось решение о повышении платы социальных работников, врачей, учителей, медперсонала, предполагалось, что треть необходимых ресурсов нужно будет найти в региональном бюджете, треть выделит федеральный бюджет, а треть будет получена за счет оптимизации отрасли. "Эксперты уже тогда говорили, что планы по оптимизации отрасли нереалистичны, максимально можно будет рассчитывать лишь на 20 процентов", — указывает Овчарова. Там, где региональные бюджеты дефицитны, нужно системно пересмотреть источники доходов, иначе придется увеличить долю федерального бюджета, считает она.

А в будущем стоит вводить страховой элемент в систему социального обслуживания. Например, в Германии граждане с высокими доходами сами полностью оплачивают социальные услуги, со средними доходами — софинансируют их, а с низкими получают услуги за счет перераспределения средств, полученных от других групп. Во-вторых, систему социального обслуживания нужно вывести из тени. По некоторым социальным услугам спрос в 3-4 раза превышает предложение. Государство должно достаточно серьезно регулировать качество таких доверительных услуг, отмечает эксперт.

Евгений ГАЙВА