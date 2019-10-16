16.10.2019 08:50 155

Введение ограничения на виды деятельности самозанятых становится всё менее реалистичным. Минэкономразвития и Минфин встали по разные стороны баррикад в этом вопросе. Ранее с такой инициативой выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По мнению Минэка, существующих барьеров для использования специального налогового режима достаточно, а нововведения Минфина поставят в неудобное положение уже зарегистрированных самозанятых. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что внедрение очередных запретов подорвет доверие граждан к государству.

Никаких ограничений

Инициатива Минфина сократить список профессий для самозанятых имеет всё меньше шансов на жизнь. Так, категорически против этого выступило Минэкономразвития, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там заявили: закон о работающих на себя уже содержит ряд исключений и их вполне достаточно. Например, спецрежим не могут применять физические лица с годовым доходом больше 2,4 млн рублей, те, кто реализует подакцизные товары, перепродает продукцию и занимается доставкой.

Если нововведения все-таки будут приняты, возникает вопрос, как быть с действующими самозанятыми, чьи профессии не попали в список разрешенных, отметили в ведомстве. Кроме того, требование указывать вид деятельности при регистрации в приложении «Мой налог» повлечет за собой проверки, а закон о контроле и надзоре на самозанятых не распространяется, предупредили в Минэкономразвития.

Против идеи Минфина ранее выступал и бизнес, сообщали «Известия». Предпринимательские объединения «Опора России» и «Деловая Россия» заявили, что любые ограничения для работающих на себя снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться. Кроме того, по мнению бизнеса, такой шаг поставит под угрозу срыва выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.

Ранее Антон Силуанов предложил закрепить возможность использовать специальный налоговый режим только за гражданами определенных профессий, однако не сказал, каких. После этого можно будет распространить его на всю Россию, отметил он. Антон Силуанов мотивировал инициативу злоупотреблениями российских предприятий, которые зачастую нанимают сотрудников как самозанятых вместо полноценного оформления их в штат.

При этом в Минэкономразвития согласились, что юридические лица действительно могут использовать труд работающих на себя, ориентируясь на действующую практику переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые. В ФНС ранее говорили, что такая проблема существует, но подчеркнули, что нарушения носят единичный характер.

За и против

Сейчас спецрежим для самозанятых действует только в четырех регионах страны: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. «Известия» спросили руководство этих субъектов, согласны ли они на введение ограничения по видам деятельности. В Татарстане поддержали предложение Антона Силуанова. Список исключений в рамках закона о работающих на себя «в отдельно взятых случаях» действительно требует уточнений и дополнений, сообщили «Известиям» в минэкономики республики.

В Калужской области выразили готовность обсудить инициативу Минфина более детально с участием регионов, в которых проходит эксперимент. В области отметили, что налог на профессиональный доход уже принес в бюджет региона 60 млн рублей. В Московской области этот показатель достиг 67 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора. На вопрос «Известий» о том, стоит ли допускать к режиму для самозанятых только лиц определенных профессий, Москва не ответила.

Специальный налоговый режим успешно развивается и становится всё более популярным — не зря меньше чем за год в России зарегистрировалось более 230 тыс. самозанятых, заявил директор Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Вадим Засько. Поэтому откатывать назад, как хочет Минфин, нельзя: это моментально подорвёт доверие граждан к государству. Люди подумают: раз ограничили список профессий дополнительно, то могут и ставку налога поднять. Это негативно скажется на бизнес-климате и предпринимательской активности, уверен эксперт.

Нужно быть последовательными, чтобы повышать лояльность граждан к государству, согласился доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Главная миссия Минфина сейчас — обеспечить максимальный прирост числа самозанятых, тем более что количество участников эксперимента пока небольшое и говорить о настоящих успехах рано.

В Минфине «Известиям» ранее заявляли, что решение ограничить список профессий еще не принято.

Екатерина ВИНОГРАДОВА