16.10.2019 09:30 184

Банки сумеют компенсировать свои потери после отмены комиссий за межрегиональные переводы. Они просто введут плату за дополнительные услуги, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. В кредитных организациях признали, что могут пересмотреть тарифы после того, как закончится льготный период действия системы быстрых платежей (СБП) — до 2020 года большинство банков не планируют взимать комиссии при перечислениях через нее. Примерно в это же время обещают и принять закон, запрещающий «банковский роуминг». Документ, внесенный в Госдуму 15 октября, затрагивает в первую очередь Сбербанк. Он, один из немногих, до сих пор берет комиссии за межрегиональные перечисления. И, по мнению аналитиков, крупнейшая кредитная организация сохранит монополию на денежные переводы физлиц.

Шаг к отмене

Законопроект об отмене комиссий за денежные переводы между регионами внутри одного банка подготовлен ФАС, Минфином и Банком России, «Известия» ознакомились с документом. Он подразумевает, что увеличение тарифов за межрегиональные перечисления по сравнению с тарифом внутри субъекта не может быть обусловлено регистрацией банковских счетов в разных структурных подразделениях.

В пояснительной записке к нему представлены результаты исследования, которое провели антимонопольная служба, Министерство финансов и Центробанк. Их аналитики выяснили, что при переводе средств между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной зоны. Иными словами, кредитная организация не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги.

Ожидается, что принятие документа обеспечит свободу перемещения денег, будет способствовать развитию безналичных платежей и созданию на территории России единого экономического пространства. Новое регулирование направлено на устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг, пояснили «Известиям» в ФАС.

Впрочем, там добавили: и сейчас более 75% кредитных организаций не взимают комиссию за перевод денег между банковскими счетами физлиц, открытыми в одной организации. Речь идет об обычных перечислениях, которые делают клиенты, не занимающиеся предпринимательской деятельностью. В антимонопольной службе подчеркнули, что на прошедшем 10 октября заседании кабмин поддержал проект федерального закона. В тот же день на эту тему высказался и премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, поправки помогут избавить россиян от «банковского роуминга».

Законопроект вступит в силу через полгода после его принятия. А оно запланировано до конца года, сообщил «Известиям» председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас игроков, у которых есть межрегиональные комиссии, немного, поэтому ко времени вступления закона в силу все участники уже смогут их отменить, допустил он. Однако без законодательного стимулирования такого эффекта могло бы и не быть, отметил Анатолий Аксаков.

Документ разработан в рамках реализации плана мероприятий по переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка, сообщили «Известиям» в Минфине.

Последует компенсация

Комиссии за межрегиональные переводы между физлицами внутри России отсутствуют в большинстве крупных российских банков, сообщили «Известиям» в кредитных организациях. В том числе в ВТБ, «Открытии», МКБ, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, Ак Барс банке, СМП Банке и «Новикоме». В Тинькофф сообщили, что до 20 тыс. рублей все переводы внутри банка бесплатные.

Очевидно, что рассматриваемый законопроект направлен именно на Сбербанк, поскольку эта кредитная организация занимает львиную долю рынка межрегиональных переводов и одна из немногих до сих пор взимает комиссии, сказал главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков. В самой кредитной организации от комментариев отказались. Но ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что отменить комиссии за межрегиональные переводы планируется уже в следующем году.

Очевидно, что законопроект связан с внедрением СБП, считают в Новикомбанке. Там пояснили: льготный период, позволяющий не взимать комиссии в системе, заканчивается 1 января 2020 года, поэтому некоторые банки ищут способы компенсации затрат на реализацию сервиса, в том числе с помощью введения комиссий для физлиц. Пересмотрены могут быть не только тарифы в рамках системы быстрых платежей, но и другие базовые комиссии, предположили в СМП Банке. Тем не менее планируется, что в дальнейшем комиссия за переводы через СБП будет ниже, чем по классическим p2p-переводам, отметили в Ак Барс банке.

В Банке России оставили без внимания вопрос «Известий» о том, могут ли финансовые организации компенсировать комиссию за классические переводы между регионами введением тарифов на другие виды перечислений, в том числе через СБП.

Вариантов компенсирующей монетизации может быть много — и тарифная политика СБП, и какие-то ухищрения со стороны Сбербанка, предположил Антон Быков из ЦАФТ. Крупнейшая кредитная организация легко сможет обойти запрет с помощью введения дополнительных условий, например по обслуживанию карт с переводами в другие города, предположилэксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. В любом случае монополия на перечисления денег граждан всё равно, скорее всего, останется у Сбербанка.

Наталья ИЛЬИНА

