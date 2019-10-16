16.10.2019 10:00 253

Многофункциональные центры (МФЦ) начали закупать криптобиокабины –– устройства для сбора отпечатков пальцев и других данных, необходимых при оформлении загранпаспортов. В начале октября оборудование успешно прошло испытания, первый десяток кабин в нескольких регионах установят в этом году, а в 2020-м их будут уже сотни, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». С появлением этих устройств россияне смогут самостоятельно подавать документы на загранпаспорта, это сократит очереди и время ожидания после записи. К тому же, согласно постановлению правительства, с 1 февраля сотрудники МВД не будут оказывать такую услугу в МФЦ. В перспективе процесс должен быть полностью роботизирован, полагают эксперты.

Нечеловеческая паспортизация

Региональные МФЦ начали закупать криптокабины для желающих получить биометрический загранпаспорт. Это следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Например, МФЦ при министерстве экономического развития Чувашии заплатит за одну кабину, ее подключение и наладку около 1,6 млн рублей. Многофункциональный центр Калмыкии закупит две кабины за 3,2 млн рублей. Поставщик — «Ростелеком».

Москва получит из опытной партии четыре кабины, Московская область –– пять, Краснодарский край и Тульская область — по две: есть шанс запустить их до конца года, говорит представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. В следующем году оператор планирует поставить и запустить несколько сотен таких программно-аппаратных комплексов.

В начале октября завершились межведомственные комплексные испытания криптобиокабин, которые подтвердили корректность их работы, отметил представитель «Ростелекома».

По данным госкомпании, в стране ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых — биометрические.

На 1 января 2018 года создано 2777 многофункциональных центров и 10 558 небольших офисов в малонаселенных пунктах, следует из материалов правительства.

Чтобы сдать данные на загранпаспорт, получатель должен на портале госуслуг или прямо в МФЦ заполнить заявление на выдачу документа, получить штрих-код, а затем отсканировать его в криптокабине, объясняет Валерий Костарев. После этого кабина сама «предложит»: отсканировать российский паспорт, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Заявителю лишь остается отслеживать путь своего паспорта на портале госуслуг или в МФЦ.

Региональным властям следует поторопиться с закупкой криптобиокабин, предупреждает источник «Известий», близкий к одному из участников проекта. С 1 февраля 2020 года принимать биометрические образцы в МФЦ будет просто некому, предупреждает он. Сейчас этим занимаются сотрудники МВД. Но регламент работы МФЦ, утвержденный правительством, позволяет им осуществлять эту деятельность в многофункциональных центрах до 1 февраля 2020 года, следует из постановления кабмина.

Как конкретно будет организована работа с февраля, пока не понятно. В прошлом году срок «ухода» сотрудников МВД из МФЦ уже переносили. Однако, согласно административному регламенту МВД, корректность заполнения заявлений, подлинность основного документа, удостоверяющего личность, и уплату госпошлины имеют право проверять и сотрудники МФЦ. Поэтому такая проверка, скорее всего, останется, предположил замруководителя департамента «Национальной юридической службы «Амулекс» Александр Кожевников.

Документы: быстро, безопасно

Благодаря криптокабинам время оформления загранпаспортов может существенно сократиться, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Ведь у роботов не бывает перерывов и выходных. Их установка –– логичный шаг к улучшению качества госуслуг, не требующий раздувания штата паспортно-визовых подразделений МВД, отмечает эксперт.

Очереди и ожидание после записи съедают время, говорит Александр Кожевников.

–– Суть автоматизации — в исключении из процесса человека на стадии сбора материалов — фотографии, отпечатков пальцев, документа, удостоверяющего личность. Не исключаю, что в будущем кабины смогут обслуживать людей, ранее сдававших биометрию полностью, без помощи менеджера, –– полагает эксперт.

Криптобиокабины также минимизируют риски утечки персональных данных, отмечают в «Ростелекоме». Чем меньше людей участвует в цепочке сдачи копий паспортов и биометрической информации, тем меньше шансов, что незаконный доступ к этим данным получат третьи лица, согласен Денис Кусков.

Роботизация нивелирует человеческий фактор непосредственно в точке снятия копий и получения других данных, рассуждает вице-президент группы компаний InfoWatch Рустэм Хайретдинов. Робот, снимающий данные, не сможет делать себе вторую копию, которая потом попадет на черный рынок, не забудет о документах, не выбросит испорченную анкету с персональными данными, в целом не совершит ошибок, характерных для человека-оператора, перечисляет он. В этом смысле сбор данных действительно станет безопаснее. Но на хранение и обработку уже собранной информации этот процесс никак не влияет, а массовые утечки происходят именно на этих этапах –– там люди и автоматизированные системы оперируют уже консолидированными данными на миллионы записей, указывает эксперт.

Также стоит опасаться и злоумышленников, которые, заразив компьютеры, например, в МФЦ, могут получать доступ к информации и использовать ее в незаконных целях, добавляет представитель компании «Доктор Веб» Максим Якушев.

Валерий КОДАЧИГОВ