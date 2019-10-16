Рубль в минусе, но крупный аукцион ОФЗ удерживает от существенного снижения

16.10.2019 11:00 261

Рубль немного дешевеет утром среды с оглядкой на текущую негативную динамику ряда сырьевых и развивающихся валют, однако от более сильного снижения его могут удерживать ожидания спроса на ОФЗ по итогам сегодняшних аукционов.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,38, и рубль теряет 10 копеек.

К евро рубль дешевеет на 15 копеек, котировки вблизи 71,08.

На форексе среди валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса преобладает отрицательная динамика из-за возросшей неопределенности в торговых и политических отношениях США и КНР после того, как Пекин раскритиковал одобренные американскими законодателями меры, предусматривающие жесткую позицию в отношении подавления антиправительственных демонстраций в Гонконге.

Одновременно инвесторов держат в напряжении сохраняющиеся риски Брекзита без сделки.

Сегодня российский Минфин проводит два аукциона по размещению ОФЗ, и на первом будут предложены 20-летние бумаги на 240 миллиардов рублей.

"В условиях активно развивающегося дезинфляционного тренда в РФ размещение бумаги с фиксированными купонами, разумеется, привлечет больший интерес и будет более индикативно для вторичного рынка", — говорится в обзоре Росбанка.

На рынках при этом преобладают ожидания снижения ставки ЦБР на совете директоров 25 октября после комментариев представителей Центробанка о возможности ускоренного смягчения ДКП на фоне замедления инфляции. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБР на 25 базисных пунктов в следующую пятницу оценивается сейчас почти в 100%.

Сегодня утром доходность российских госбумаг подрастает после обновления накануне локальных минимумов.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ