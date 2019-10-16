В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет больше на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей. В текущем году ее средний размер — 11,2 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка может получить поддержку в сумме порядка 430 тысяч рублей за три года.
В ведомстве напоминают, что с этого года в стране реализуется нацпроект "Демография", составной частью которого является федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
В следующем году в федеральном бюджете предусматривается 527,9 миллиарда рублей на его реализацию, что на 24,3 процента больше, чем в этом году.
Марина ГУСЕНКО