Управляющая компания (УК) НПФ «Благосостояние» вышла из оператора сетей Wi-Fi в метрополитене Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком». По данным "Ъ", 23,75% акций оператора проданы за 1,27 млрд руб., покупателем выступила сама «МаксимаТелеком». Сделка прошла по цене, зафиксированной в 2017 году, которая оказалась ниже текущих рыночных индикаторов. Ежегодная доходность пенсионных резервов «Благосостояния» по вложениям в «МаксимаТелеком» составила 17%, подчеркивает НПФ.

УК НПФ «Благосостояние» продала долю в «МаксимаТелеком» за 1,27 млрд руб., сообщил "Ъ" источник на рынке связи. Пресс-служба «Благосостояния» подтвердила факт продажи доли. «МаксимаТелеком» выкупила 23,75% собственных акций у УК «Трансфингруп» (ТФГ) летом 2019 года, подтвердила представитель оператора Анастасия Самойлова. Мажоритарными акционерами «МаксимаТелеком» остаются Сергей Асланян и Алеко Крихели, уточнила она.

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