17.10.2019 08:10 175

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Таким образом, август стал первым месяцем после февраля, когда российские вложения не сокращались, а, наоборот, увеличивались.

Тем не менее, рост оказался настолько незначительным, что не достиг июньских показателей. При этом $3,068 млрд приходится на вложения в долгосрочные бумаги, а оставшиеся $6,259 млрд — на краткосрочные, следует из документов Минфина США.

Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В декабре 2014-го они упали ниже $100 млрд, до $86 млрд (против $108 млрд в ноябре того же года). Резкое сокращение доли России в американских госбумагах произошло и в апреле 2018 года, когда Москва избавилась от них сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг казначейства США у России. Уже в мае эта отметка достигла $15,9 млрд.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила тогда это политикой диверсификации резервов. «Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — говорила она в ответ на соответствующий вопрос.

Артем ФИЛИПЕНОК