17.10.2019 08:30 218

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки. Такой эксперимент собирается провести Минэкономразвития, «Известия» ознакомились с проектом постановления правительства. Пока участвовать в тесте будут шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, но уже с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну. Нововведения улучшат качество государственных сервисов, услуги будут оказываться бесплатно и с большим вниманием к защите персональных данных граждан, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Инициатива ведомства выгодна и банкам, и россиянам, считают эксперты.

Бесплатные и безопасные

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития. Протестировать новые функции планируется в шести российских кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.

Использование инфраструктуры финансовых организаций положительно повлияет на качество государственного сервиса, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Он также гарантировал безопасность личных данных россиян в рамках эксперимента и добавил, что новые функции будут бесплатными.

— За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата. Кроме того, проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих, — подчеркнул Савва Шипов.

Замминистра пообещал, что кредитные организации, нарушившие этот запрет, будут исключены из участия в эксперименте.

Планируется, что банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн. Их функционал распространится на отдельные сервисы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов. В частности, финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и так далее. При этом Тинькофф Банк, у которого нет отделений, будет оказывать услуги с помощью мобильного приложения и представителей, которые сами выезжают на встречу к клиенту, заявили «Известиям» в пресс-службе организации.

В ВТБ отметили, что заинтересованы в эксперименте, но сочли преждевременным рассказывать о деталях своего участия. Сбербанк, Россельхозбанк, Связь Банк и Газпромбанк на запрос «Известий» не ответили.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Сбербанк уже предоставляет часть госуслуг в пилотном режиме в своих «Сбер-МФЦ» в нескольких городах России, однако он это делает не в рамках партнерства с государством.

Госуслуги за чужой счет

Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге. В большинстве субъектов-участников позитивно отнеслись к инициативе Минэка. С высокой вероятностью нововведения окажут положительное влияние как на население, так и на госсектор, сообщили «Известиям» в министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В Кировской области уже существует практика предоставления госуслуг в банках, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства региона. Речь идет о центрах сервиса для бизнеса, созданных на базе Сбербанка в 2017 году. Кировская область не только поддерживает проведение эксперимента, но и в определенной степени выступает его инициатором, добавили в пресс-службе. Расширение функционала поможет сократить временные затраты граждан на получение услуг.

Новая практика может привести к снижению нагрузки на многофункциональные центры (МФЦ), отметили в правительстве Санкт-Петербурга. В регионе также сослались на пояснительную записку к постановлению, согласно которой эксперимент не потребует дополнительных затрат федерального бюджета. Вопрос о потенциальных расходах бюджетов региона в связи с реализацией проекта на территории субъекта остается открытым, подчеркнули в правительстве Санкт-Петербурга. В Минэкономразвития «Известиям» пояснили, что банки будут осуществлять возложенные на них функции за счет собственных средств.

Планируется, что эксперимент по предоставлению госуслуг в финансовых организациях продлится два года. По его завершении в 2021 году Минэк представит в правительство доклад, на основании которого может быть принято решение о распространении практики на всю Россию.

Эксперты оценили инициативу министерства позитивно. Банкам выгоден эксперимент, так как включение их в разветвленную систему взаимодействия с различными госструктурами добавит солидности и повысит статус в глазах клиентов, уверен доцент РАНХиГС Александр Балобанов.

Инициатива Минэка может выступать в роли маркетингового инструмента для кредитных организаций, согласился доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Когда банки станут площадкой для получения госуслуг, им будет проще знакомить новых клиентов со своими продуктами. Кроме того, реализация эксперимента позволит сделать госуслуги намного доступнее для граждан: МФЦ есть не в каждом населенном пункте, а отделение банка — почти наверняка.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

