17.10.2019 08:50 216

Промсвязьбанк собирается продать непрофильный актив — компанию «ПСБ-Форекс», одну из немногих, имеющих лицензию форекс-дилера. К компании присматривались группы «Открытие» и БКС, которым не удалось получить лицензии самостоятельно. Участники рынка считают, что интересантов может быть много, несмотря на завышенные регуляторные требования и небольшую прибыльность такого бизнеса.

Как рассказали "Ъ" два источника на финансовом рынке, Промсвязьбанк продает свою дочернюю компанию ООО «ПСБ-Форекс». Для банка, который является опорным для ОПК, этот бизнес представляется непрофильным, заявил один из собеседников "Ъ". В Промсвязьбанке отказались от комментария.

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