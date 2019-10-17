17.10.2019 09:00 167

Крупнейший бизнес не будет вкладывать свои деньги в реализацию нацпроектов, пока не примут закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом «Известиям» рассказал глава РСПП Александр Шохин. Именно этот документ должен дать инвесторам гарантии неизменности правил игры на период до 20 лет. Однако для того, чтобы принять его быстро, возможно, придется разработать укороченную версию законопроекта. Без подтверждений, зафиксированных на бумаге, частные инвесторы не верят на слово, что государство не будет резко менять регуляторные условия. Если закон о защите инвесторов утвердят за несколько месяцев, крупнейшие проекты для достижения национальных целей развития смогут определить уже в следующем году.

Инвестиции на паузе

Законопроект о защите капиталовложений планируется принять до конца 2019 года, рассказал глава РСПП Александр Шохин. По его словам, для того чтобы документ начал действовать с 1 января 2020-го, может быть разработана его укороченная версия. Законы-спутники, нормативно-правовые акты и несколько десятков проектов постановлений правительства, сопровождающие основной документ, в таком случае представят позже.

Спешка обусловлена тем, что без закона о гарантиях у бизнеса из «списка Белоусова» нет стимулов к инвестированию в сферы, в которых заинтересовано государство, а это в первую очередь национальные проекты, пояснил Александр Шохин.

— Сейчас многие предприниматели решили дождаться нормативной базы, которая, с одной стороны, обеспечит стабильность ведения бизнеса, а с другой — четко определит стандарты поддержки, в том числе проектные, — заявил Александр Шохин.

Он добавил, что на стимулирование инвестиций целесообразно будет потратить избыточные средства Фонда национального благосостояния (когда его объем превысит 7% от ВВП страны, деньги из «кубышки» можно будет инвестировать).

Законопроект о СЗПК предусматривает заморозку регуляторных и фискальных условий для инвесторов, которые вкладываются в крупные мероприятия на срок от шести до 20 лет (документ есть у «Известий»). Такие правила игры предпринимателям предложат, если вложения собственных денег в новый инвестпроект составят 250 млн рублей для сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта; 1,5 млрд рублей — для мероприятий в отраслях промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики; 5 млрд рублей — для вложений в ряд других сферах. Для остальных инвесторов документ предусматривает отсрочку вступления в силу законов, которые могут ухудшить реализацию проектов, на три года.

Однако на последнем заседании правительства законопроект одобрен не был — кабмин поддержал только основные подходы, предложенные Минфином, подчеркнул Александр Шохин. В течение следующих двух недель необходимо представить новую версию, обсуждение которой будет вынесено на заседание правительства. После того как документ будет принят, бизнес предъявит государству список проектов, который обсуждался в течение последнего года в рабочей группе под председательством министра финансов Антона Силуанова и Александра Шохина в РСПП (она появилась в ответ на так называемый список Белоусова).

Возможные корректировки

Законопроект будет доработан по нескольким направлениям, сообщил глава РСПП. Во-первых, необходимо решить, действительно ли будет действовать трехлетняя отсрочка на вступление в силу параметров, которые будут ухудшать условия инвестпроекта (например, повышение налогов). На фоне изменений в НК последнего времени представители бизнеса сомневаются в реалистичности этой инициативы.

— Обещания подобного рода прописываются в законопроектах, но в то же время мы видим, что Минфин и депутаты часто «подкручивают» налоговую систему. Такой «тюнинг» может испортить финансовую модель любого инвестиционного проекта, — посетовал он.

Кроме того, необходимо уточнить механизм входа инвесторов в крупные проекты. Это должен быть недискриминационный и конкурентный принцип: недопустимо, например, чтобы льготы предоставлялись тем, кто первый выразит желание вложить средства, пояснил Александр Шохин. Также государство должно публично представить критерии, по которым будет оказывать поддержку, и конкретизировать ее формы.

Пока многие члены правительства и вице-премьеры разошлись во мнениях относительно законопроекта, констатировал глава РСПП.

В пресс-службе Минфина вопросы «Известий» о доработке документа переадресовали в аппарат правительства. Там оперативно не ответили на эти вопросы.

У бизнеса действительно есть большой запрос на льготы в рамках закона о СЗПК, заявил сопредседатель предпринимательского объединения «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.

— Мы участвовали в разработке последней версии законопроекта и считаем, что он улучшит инвестклимат в стране, — отметил эксперт. Он выразил надежду, что документ примут с минимальными изменениями.

Интерес со стороны бизнеса к законопроекту, безусловно, есть, согласился директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако предприниматели прагматичны и всегда используют возможность получить льготы, действуя по принципу «попытка не пытка», подчеркнул он. При этом государство торопится с принятием документа, чтобы обеспечить выполнение целевых показателей. России нужно достичь прироста ВВП в размере 3,1% в 2021 году, и чиновники понимают, что без стимулирования частной инвестиционной активности это невозможно, пояснил Игорь Николаев.

Однако рассматривать инициативу Минфина следует в контексте ситуации в мировой экономике, так как крупные инвестиции всегда связаны с внешней конъюнктурой, добавил эксперт. На фоне глобального замедления темпов роста неизбежно падение спроса, а в этом случае льготы могут быть слабым подспорьем с точки зрения рентабельности проектов.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

