17.10.2019 09:10 288

Росимущество получило Связь-банк, ранее принадлежавший ВЭБу. Вскоре Промсвязьбанк (ПСБ) должен выпустить дополнительные акции, которыми расплатится за Связь-банк. Затем будет запущен процесс присоединения, после которого последний перестанет существовать.

О том, что основным владельцем Связь-банка стало Росимущество, сообщил источник "Ъ", близкий к банку. В конце сентября ВЭБ, владевший 99,98% акций Связь-банка, исчез из списка его аффилированных лиц (хотя на сайте ЦБ все еще числится владельцем). «ВЭБ.РФ больше не является акционером Связь-банка»,— подтвердили "Ъ" в госкорпорации. На прошлой неделе на сайте Связь-банка исчезла страница со списком лиц, под контролем которых находится банк. Соответствующий раздел был также убран из раздела сайта «Раскрытие информации».

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