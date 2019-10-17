17.10.2019 09:30 341

Мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, с помощью которых банкомат воспринимает их как настоящие, рассказала представитель Генпрокуратуры. Выявить преступление можно, только когда в устройстве закончатся наличные.

В России появился новый вид мошенничества с использованием банкоматов, рассказала представитель Генпрокуратуры Елена Малык в программе надзорного ведомства «Эфир», передает РИА Новости.

По словам Малык, мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такую банкноту воспринимает как настоящую, принимает ее, и сумма зачисляется на счет. Затем злоумышленники снимают деньги в другом банкомате уже настоящими купюрами. Выявить такое преступление можно только после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет, отметила представитель прокуратуры.

Также Малык рассказала, что в первом полугодии текущего года ущерб от преступлений в банковской сфере превысил показатели 2018 года и составил более 154 млрд рублей. Генпрокуратура считает, что рост связан в том числе с улучшением качества работы по выявлению таких преступлений.

В конце сентября о новой схеме мошенничества предупреждало Министерство труда. Ведомство сообщало, что злоумышленники в социальных сетях от имени Минтруда пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом «вывода денежного пособия» в 115 000 рублей для граждан, работавших в 1991-2019 годах.

Кроме того, в августе представители крупных российских банков пожаловались на новую схему хищений: телефонные аферисты представлялись именами известных финансовых аналитиков и убеждали граждан перевести деньги на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний.

Число мошеннических сайтов в России с начала сентября 2018 года выросло в семь раз, о чем сообщал Центробанк. Основной способ обмана граждан при этом — социальная инженерия, когда мошенники обманом выясняют у клиента необходимые сведения, например данные банковской карты. В 2018 году больше 97% хищений со счетов физлиц и 39% хищений со счетов юридических лиц было совершено именно этим методом.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

