17.10.2019 09:40 186

Представляющие интересы Telegram Group Inc. адвокаты сообщили суду Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания намерена приостановить операции с криптовалютой Gram на пять месяцев до решения всех юридических вопросов. Об этом говорится в материалах, поступивших в электронную базу инстанции.

Согласно документу, ответчики не будут «предлагать, продавать или передавать свою криптовалюту Gram в течение по меньшей мере пяти месяцев после достижения соответствующих договоренностей». Также компания выразила готовность по истечении этого срока уведомлять комиссию за 30 дней перед свершением данных операций.

«Telegram приняла решение отложить запуск блокчейн-платформы TON и какое-либо распространение Gram, пока не будут разрешены данные и любые другие вопросы регулирования», — говорится в документах. При этом адвокаты отметили, что требования SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США. — РБК) не являются обоснованными.

Ранее Forbes и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что запуск криптовалютной платформы Павла Дурова может быть перенесен на полгода или год. На заседании, которое состоится 24 октября, предполагается рассмотреть заявление SEC, которая требует признать криптовалюту Gram ценными бумагами.

11 октября комиссия сообщила, что добавилась временного судебного запрета в отношении офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc., предположительно, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом без регистрации. Это заявление было сделано незадолго до запуска TON и начала продажи Gram, которая была намечена на 31 октября.

Юлия ВЫРОДОВА