17.10.2019 09:50 268

Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном сборе». Свои возражения сенаторы направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко. Они считают, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики. А в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что он спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции. В правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития.

Без лишних сборов

С ратификацией Парижского соглашения по климату Россия взяла на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Наша страна должна к 2030 году снизить их на 25–30% от уровня 1990 года, сообщили «Известиям» в Минприроды.

В проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. т СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать «углеродный сбор». Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов.

Но ставки «углеродного сбора» пока не известны — они будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона. Эти деньги, по замыслу министерства, будут аккумулироваться в Фонде поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Документ уже прошел общественное обсуждение и внесен в аппарат правительства.

Совет Федерации сомневается в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте отсутствует «ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей». 30 сентября участники секции СФ по вопросам изменения климата направили зампреду правительства руководителю аппарата кабмина Константину Чуйченко свои рекомендации по доработке документа (обращение имеется в распоряжении «Известий»).

Сенаторы считают, что законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. По их мнению, нужно сначала провести инвентаризацию выбросов парниковых газов и только после этого вносить инициативы по их фискальному регулированию.

— Возможно, в результате и не потребуется обкладывать нашу экономику дополнительными платежами, — пояснил «Известиям» один из авторов обращения, член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.

Законодательство должно быть направлено на стимулирование внедрения энергоэффективных технологий, а не на введение дополнительных сборов и платежей, уверен он. Кроме того, в Парижском соглашении речь идет и о необходимости сохранения и эффективного использования лесов, а в законопроекте об этом ничего не сказано, подчеркнул Геннадий Орденов.

По словам сенатора, законопроект вряд ли может быть поддержан в действующей редакции. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету СФ провести парламентские слушания по этой проблеме. Они состоятся в ноябре.

За счет населения

Обязанность по уплате «углеродного сбора» коснется крупных предприятий реального сектора — в первую очередь, топливно-энергетического комплекса. Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. При этом, по оценке Минэнерго России, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.

— Инициатива идет вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса, — считает Максим Довгялло.

В Минэкономразвития отказались комментировать критику со стороны Совета Федерации и РСПП до совещания в правительстве, предварительно намеченного на 18 октября. В Минэнерго на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Вопрос с введением «углеродного сбора» нужно решать максимально осторожно, отметил член Центрального штаба ОНФ, замглавы комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Будуев.

— Важно и экономику не загубить, и экологию сохранить, — сказал он «Известиям».

Временной люфт

Россия с превышением выполняет обязательства по Парижскому соглашению, заверили «Известия» в Минприроды. Снижение выбросов к 2017 году достигло 49% от уровня 1990-го, хотя целевой показатель — 25–30% к 2030 году. В этом отношении Россия — мировой лидер, пояснили в пресс-службе ведомства. Минприроды направило в МЭР свои замечания и предложения по законопроекту.

Ратификация Парижского соглашения не накладывает на нашу страну никаких дополнительных обязательств, отметил в разговоре с «Известиями» директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Более того, по словам эксперта, в ближайшие 10–15 лет, с учетом темпов роста экономики и имеющегося задела, проблема выбросов парниковых газов не будет стоять остро.

— Временной люфт, который есть у России, можно потратить на апробирование и доработку методик проверки данных по выбросам парниковых газов, предоставляемых предприятиями, — отметил эксперт.

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, напротив, поддержал законопроект Минэкономразвития. По его мнению, необходим универсальный инструмент, предусматривающий не только «пряник», но и «кнут».

Сергей ИЗОТОВ