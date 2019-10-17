17.10.2019 10:00 222

Арбитражный суд Вологодской области по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) арестовал имущество бывшего председателя правления АО «Промышленный энергетический банк» (Промэнергобанк) Александра Постнова на сумму 947,8 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Заявленные конкурсным управляющим обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика направлены на сохранение существующих правоотношений сторон, отметил арбитраж. Непринятие заявленных мер способно, как считает суд, негативно сказаться на возможности исполнения судебного акта по делу.

Требование об аресте имущества было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 947,8 миллиона рублей с Постнова.

В ходе конкурсного производства было установлено, что руководителем банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства Промэнергобанка при наличии установленных законом оснований для их принятия, ранее сообщило агентство. Это, как считает АСВ, привело к дальнейшему ухудшению финансового положения банка и невозможности удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения бывшего руководителя банка к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Вологодской области 21 октября 2016 года признал Промэнергобанк несостоятельным (банкротом).