Банку России на октябрьском заседании по денежно-кредитной политике стоит обсудить разные варианты решений о ключевой ставке, сообщили российские информационные агентства со ссылкой на первого зампреда Банка России Ксению Юдаеву.
"Я думаю, что надо обсуждать разные варианты. Этот вариант (сохранение ключевой ставки) тоже, его плюсы и минусы, нужно будет обсудить. Вариантов можно обсудить много. Какой будет принят, я вам сказать не могу", — процитировал Юдаеву Интерфакс.
"Как сейчас видна ситуация, я думаю, что больше факторов на каком-то горизонте для смягчения, то есть пространство для смягчения сейчас, безусловно, есть".
Ближайшее заседание совета директоров ЦБР, на котором будет принято решение о ставке, пройдёт 25 октября.
В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 7% годовых.
Максим РОДИОНОВ