ЦБР в перспективе видит больше факторов для снижения ставки, но обсудит и ее сохранение — Юдаева агентствам

17.10.2019 10:30 289

Банку России на октябрьском заседании по денежно-кредитной политике стоит обсудить разные варианты решений о ключевой ставке, сообщили российские информационные агентства со ссылкой на первого зампреда Банка России Ксению Юдаеву.

"Я думаю, что надо обсуждать разные варианты. Этот вариант (сохранение ключевой ставки) тоже, его плюсы и минусы, нужно будет обсудить. Вариантов можно обсудить много. Какой будет принят, я вам сказать не могу", — процитировал Юдаеву Интерфакс.

"Как сейчас видна ситуация, я думаю, что больше факторов на каком-то горизонте для смягчения, то есть пространство для смягчения сейчас, безусловно, есть".

Ближайшее заседание совета директоров ЦБР, на котором будет принято решение о ставке, пройдёт 25 октября.

В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 7% годовых.

Максим РОДИОНОВ