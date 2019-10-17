Рубль утром лениво борется с долларом за отметку 64 рубля за доллар

17.10.2019 11:00 212

Рубль пытается расти утром четверга, однако активность и рыночные изменения незначительны в отсутствие значимых факторов движения; далее в фокусе внимания — саммит ЕС, где будет обсуждаться Brexit, а также новостной фон вокруг ситуации с продвижением торговой сделки США и КНР.

В первые минуты торгов была достигнута отметка 64,01, а к 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 64,03, и рубль набирает 5 копеек.

К евро рубль дорожает на 4 копейки, котировки вблизи 70,93.

Поддержкой выступает текущий российский налоговый период, а также иностранный спрос на ОФЗ на фоне предполагаемого инвесторами снижения ключевой ставки ЦБР уже 25 октября с возможностью аналогичных шагов регулятора в дальнейшем.

При низкой активности и ликвидности спотового рынка негативно для рубля могут проявлять себя валютные интервенции Центробанка, который сейчас покупает ежедневно валюту на 12,1 миллиарда рублей.

Глобальный спрос на риск формально поддерживается ожиданиями смягчения ДКП центробанками США и еврозоны, при этом рыночная турбулентность генерируется неопределенностью вокруг торговой сделки США-КНР и выхода Великобритании из Евросоюза.

На форексе среди валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса преобладает аналогичная минимальная динамика.

В лидерах роста австралийский доллар AUD=> и южноафриканский ранд, аутсайдером выступает британский фунт.

Нефть замедлила падение начала дня, спровоцированное данными о росте запасов в США, и сейчас баррель Brent оценивается в 58,94 (-0,8%).

"Рубль вновь немного укрепился, но опять остановился возле уровня 64 за доллар. При этом с точки зрения основных факторов фундаментально российская валюта не выглядит дорогой", — отметил Константин Бушуев из компании Открытие Брокер.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ