17.10.2019 12:00 314

Россияне еще до конца 2019 года смогут получать загранпаспорта, оформляя их с помощью криптобиокабин (КБК). Об этом на форуме "Взгляд в цифровое будущее", который проходит в Сочи, сообщил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

По словам Кириенко, с помощью такого оборудования россияне смогут самостоятельно подавать документы на загранпаспорта. Это позволит ускорить процесс, сократив очереди.

Криптобиокабины будут работать в многофункциональных центрах. Новое оборудование само регистрирует биометрические данные заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном виде.

Готовность документа гражданин сможет отслеживать через портал госуслуг. "На нем уже зарегистрированы 100 миллионов пользователей. Это психологически важная отметка, которая означает, что людям интересно получать госуслуги в электронном виде", — сказал Кириенко.

Юлия КРИВОШАПКО