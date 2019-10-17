17.10.2019 13:00 334

Компания Telegram уведомила инвесторов о том, что блокчейн-платформа TON будет запущена 30 апреля, а не 30 октября, как планировалось, и заявила о готовности вернуть им 77% вложений, если они не согласятся с новым дедлайном. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на письмо инвесторам.

«Мы предлагаем продлить дедлайн, чтобы предоставить дополнительное время для решения ситуации с иском SEC, и работаем с другими властями перед запуском TON», — говорится в письме. В компании добавили, что дополнительное время даст преимущество компаниям, которые работают над приложениями для платформы TON.

Дедлайн может быть продлен с согласия инвесторов, владеющих большей частью токенов. При этом те, кто купил токены в феврале и марте 2018 года, должны будут одобрить отсрочку запуска отдельно.

Если большинство инвесторов второго раунда решат не подписывать документ, продлевающий дедлайн, они смогут получить около 77% вложенных средств. Соответствующее решение они должны принять до 23 октября. Информацию для инвесторов первого раунда Telegram обещал направить позднее.

Компания напомнила, что если дедлайн будет перенесен на апрель, ей придется понести дополнительные расходы в размере $80 млн.

В документах суда Южного округа штата Нью-Йорк, которые ранее направили адвокаты Telegram, говорилось, что компания готова не продавать свою криптовалюту Gram в течение по меньшей мере пяти месяцев после достижения соответствующих договоренностей. При этом защита компании считают требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) необоснованными.

11 октября стало известно, что SEC добилась временного судебного запрета в отношении офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc., предположительно, занятых первичным размещением токенов в США и за рубежом. Основной претензией комиссии является непрозрачность бизнес-модели, что можно считать нарушением американского законодательства.

Юлия ВЫРОДОВА