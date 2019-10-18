18.10.2019 08:10 200

Три российские кредитные организации — татарстанский Ак Барс Банк, крымский РНКБ и федеральный Райффайзенбанк — рассматривают возможность внедрения сервиса по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов. Об этом «Известиям» рассказали в банках. Ак Барс Банк готов запустить сервис уже в 2020 году. Кассиру нужно будет только отсканировать QR-код на коммунальной квитанции, что не будет составлять дополнительную нагрузку на магазины. По аналогии со снятием наличных на кассах в дальнейшем сервис могут масштабировать на всю страну, предположили эксперты.

По QR-коду

Весной 2020 года Ак Барс Банк запустит сервис по оплате ЖКХ на кассах магазинов в удаленных населенных пунктах на территории Республики Татарстан, рассказал «Известиям» руководитель направления по развитию социальных проектов и кассовых решений для партнеров организации Алексей Бахаев. Заплатить за коммуналку можно будет только при совершении покупки в торговой точке. Он отметил, что затем услуга будет расширена на все районы республики.

— Кассир будет считывать QR-код с квитанции, и сумма к оплате будет увеличена в соответствии с указанной в платежном документе. Так, время обслуживания клиентов практически не изменится, а кассиру не придется ничего вбивать своими руками. После проведения операции будет печататься специальный кассовый чек по оплате ЖКХ, — пояснил Алексей Бахаев.

Услуга станет доступна в тех магазинах, где эквайером выступает Ак Барс Банк. В первую очередь будет опробована технология оплаты по картам этого банка, а в дальнейшем может быть реализован вариант такого сервиса для «пластика» других организаций, пояснили в банке.

Внедрение такого сервиса может появиться и в Райффайзенбанке. В пресс-службе уточнили, что сейчас идет обсуждение с партнерами, поскольку в этом вопросе необходимо найти компромисс. С одной стороны, оплата коммунальных услуг на кассах может быть востребована у определенной группы людей, с другой — приведет к увеличению очередей, отметили в Райффайзенбанке.

Такая услуга может появиться и на территории Крымского полуострова: в следующем году РНКБ будет технологически готов к внедрению дополнительных сервисов, в том числе — по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов, рассказали «Известиям» в крупнейшем банке, действующем на территории Крыма и города Севастополя. Там подчеркнули, что банк планирует рассмотреть возможность реализации таких нововведений после анализа опыта других регионов.

Ранее СМИ писали о планах Сбербанка внедрить подобный сервис осенью 2019 года. На вопросы о запуске этой услуги в кредитной организации «Известиям» не ответили.

В пресс-службе «Ашана» сказали, что запуск такого проекта в ближайшее время не планируется. В «Магните» заявили, что знают об эксперименте. Развитие такого сервиса будет зависеть от предлагаемых условий со стороны держателей услуги, скорости осуществления трансакций и удобства для покупателей торговых точек, подчеркнули там. Другие крупнейшие российские ритейлеры не ответили на вопросы «Известий».

ЖКХ станет ближе

Именно в сельских и малых населенных пунктах, а также на отдаленных территориях более всего ощущается дефицит финансовых услуг, сказали «Известиям» в ЦБ. Увеличение доступа к базовому набору финансовых услуг в труднодоступных районах — одно из направлений стратегии по повышению финансовой доступности в России («Известия» ознакомились с документом). К базовым сервисам относятся страхование, кредитование, формирование сбережений и платежные услуги, сказано в документе. К последним относится в том числе и ЖКХ.

Кредитным организациям требуется чаще взаимодействовать со своим клиентом, поэтому они расширяют точки присутствия, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По его словам, финансовые услуги мигрировали, например, в магазины бытовой техники и электроники (где люди могут взять кредит на покупку крупного товара, не «соприкасаясь» напрямую с банком) — это значит, что для потребителей услуги важны больше, чем вывеска. Торговые точки в этой ситуации становятся столь же привлекательными для расширения контактов с клиентом, как и собственные отделения, добавил аналитик.

— Покупатели в магазинах уже привыкли к тому, что кассир осведомляется, тратить или накапливать бонусные баллы. Можно ожидать, что будут найдены какие-нибудь ноу-хау, позволяющие продавцам быстро осведомляться, не зачислить ли сдачу в счет оплаты ЖКХ, — предположил Леонид Делицын.

Несмотря на диджитализацию финансовых услуг, для многих россиян старшего возраста важно оплатить квитанцию лично, а не через интернет, считает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Такой сервис будет особенно востребован в пунктах с населением до 1 тыс. человек, которые находятся в областях с плохим покрытием интернета — там люди просто не всегда могут воспользоваться онлайн-банком, отметил он.

Магазины в удаленных районах могут стать настоящими многофункциональными центрами, где можно будет не только купить продукты первой необходимости, но и оплатить услуги, пообедать или оформить SIM-карту, предположил Денис Домащенко. Жители сел часто уезжают в более крупные города в том числе из-за отсутствия комплекса необходимых сервисов на месте, а возможность оплаты ЖКХ на кассе сельского магазина поможет замедлить отток населения, считает он. По словам эксперта, в дальнейшем проект может быть расширен и на более крупные города.

Наталья ИЛЬИНА

