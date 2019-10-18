18.10.2019 08:30 174

Более миллиона кредитных историй россиян нашлись в открытом доступе. Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации. Сейчас брешь закрыта, но из-за того, что данные были доступны для свободного скачивания долгое время, они могли быть украдены злоумышленниками.

Независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко сообщил в среду вечером, 16 октября, в своем Twitter об обнаруженном сервере онлайн-кредитора, на котором находились кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», а также c данными сотовых операторов. Господин Дяченко пояснил "Ъ", что обнаружил открытую СУБД MongoDB 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками вроде Shodan или BinaryEdge еще 28 августа. Владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться. Господин Дяченко сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта. Поскольку поисковики проиндексировали ее давно, то шансы, что ее кто-либо успел скачать, по его мнению, высокие.

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