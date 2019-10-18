18.10.2019 08:50 154

До конца года центры «Мой бизнес» откроются во всех субъектах России, за исключением Новосибирской, Смоленской областей и Республики Карелия. Они создаются по инициативе Минэкономразвития в рамках проекта, направленного на увеличение числа бизнесменов. В настоящее время действует 44 таких центра по всей стране.

Деловое окно

В центрах в формате «одного окна» предприниматели могут оперативно решить вопросы по ведению или открытию собственного дела. Здесь им подскажут, как оформить кредит, счет в банке, получить господдержку.

Отрывающим дело помогают с документацией, подбирают помещение для бизнеса и оказывают поддержку по многим другим вопросам. Воспользоваться услугами новых структур могут в том числе иностранные граждане, желающие открыть бизнес в России. Многие услуги предоставляются в онлайн-режиме.

Кроме того, в центрах можно получить дополнительные знания по бизнесу. Образовательные программы рассчитаны на широкую аудиторию: действующие и потенциальные предприниматели, студенты, женщины, бывшие военнослужащие, пенсионеры.

В центрах «Мой бизнес» оказывают консультирование по самым разным ситуациям, сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Олеся Тетерина.

— Представители бизнеса могут прийти к нам, и мы подскажем, выстроим вместе план, — пояснила Олеся Тетерина.

По ее словам, от сотрудников новых центров требуются знания бизнес-процессов.

— Они должны знать все процессы от идеи до реализации. Мы осознаем, что язык официальных документов не всегда понятен и наша задача — перевести их на более понятный и помочь каждому предпринимателю адресно, — отметила представитель Минэкономразвития.

Выезд в село

В эпоху цифровизации центрам необходимо создавать свои сайты, считает директор центра «Мой бизнес» в Элисте (республика Калмыкия) Савр Мучкаев.

— На электронных площадках любой предприниматель, забив свои данные, например номер ИНН, должен получить необходимую информацию об услугах, которыми может воспользоваться в регионе, а на шаблонные вопросы, которые каждый год задают новички: «Как стать предпринимателем?» могут отвечать и чат-боты, — пояснил Савр Мучкаев. Он убежден, что центры должны быть доступными. По его словам, калмыцкий центр «Мой бизнес» планирует в ближайшее время выезжать в села и райцентры для консультаций местных предпринимателей.

— Соберем наших партнеров, которые осуществляют консультационные услуги: бухгалтерские, юридические и другие, и будем выезжать командой на день в одно или нескольких сел, — рассказал Мучкаев, отметив, что предприниматели по-разному относятся к посещению нового органа: одни с осторожностью, другие охотно.

Поддерживает создание центров «Мой бизнес» индивидуальный предприниматель из Липецка Павел Тернавский.

— Для бизнеса такие центры нужны в обязательном порядке. В этом году мы взяли две субсидии: одну на развитие горнолыжных комплексов, другую — на строительство бассейна. Это небольшие суммы, меньше 5% от вложенных средств, но всё равно поддержка, — поделился с «Известиями» Павел Тернавский.

— Человек должен понимать, что его будут сопровождать, оказывать помощь не формально, а реально и тогда взаимодействие принесет много пользы предпринимателям и государству, — убежден бизнесмен.

Заслужить доверие

У многих предпринимателей сегодня не хватает юридических знаний, а центры «Мой бизнес» помогают собрать всю необходимую информацию, считает глава дирекции развития малого бизнеса РНКБ Банка (Крым) Сергей Ананьин.

— Множество микропредприятий закрывается в первые же два года. Предприниматели пугаются и начинают заниматься чем-то другим. Чтобы этого не случилась, необходимо их поддерживать финансово и консультационно, — заключил Сергей Ананьин. Он добавил, что благодаря новому проекту Минэкономразвития снимаются неприязнь и страх у представителей бизнеса к бюрократическому аппарату и формируется доверие.

С ним согласен председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства «Опора России» Сергей Пакреев.

— Благодаря новым организациям, где в формате одного окна будут выполняться все услуги, как для физических лиц в МФЦ, начнет формироваться доброжелательная среда, — рассказал «Известиям» Сергей Пакреев. По его данным, у центров «Мой бизнес» уже есть позитивные результаты.

— За последние три месяца 12 моих соратников и коллег обратилось за поддержкой и поняли, что это удобно и эффективно. Поддерживаю начинание, — заявил Пакреев.

По его мнению, центры «Мой бизнес» в регионах — большое подспорье для комитетов по экономическому развитию и будут способствовать реализации амбициозных целей: увеличению числа предпринимателей на 20–30% за ближайшие несколько лет.

— В перспективе мы видим роль центров в поддержке и формировании сообществ. Мы активно призываем общественные организации и бизнес-объединения использовать площадку «Мой бизнес» для своих мероприятий и активностей, — отметила заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Олеся Тетерина.

Светлана КАЗАНЦЕВА