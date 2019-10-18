18.10.2019 09:20 203

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры. Правозащитники опасаются, что новый тренд создаст проблемы для заемщиков может серьезно повысить долю квартир, реализуемых без обычно предлагаемых банками поддерживающих процедур.

О том, что коллекторское агентство ЭОС в рамках пилотного проекта купило значительный объем закладных, по которым к нему перешли права требования, обеспеченные недвижимостью, рассказали "Ъ" в самом агентстве. Точный объем, название банков и цену покупки в ЭОС не раскрывают. Компания приобрела права на ссуды, неплатежи по которым составляли до года. Оценка объектов недвижимости осуществлялась с привлечением специализированных оценщиков. Была ли данная недвижимость единственным жильем должника, не учитывалось. В агентстве уверены, что «пилот» будет удачным, и намерены расширить работу в этом направлении.

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