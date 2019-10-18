18.10.2019 09:30 183

Мосгорсуд смягчил на полгода приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко по делу о коррупции, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Приговор Пресненского суда Москвы изменить. Исключить из приговора квалифицирующий признак — "по предварительному сговору... Назначить наказание в виде 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима", — сказал судья.

Приговор вступил в законную силу.

В июне суд признал Захарченко виновным в двух эпизодах коррупционных преступлений, но по одному из пунктов обвинения экс-полковник был оправдан. Осужденный был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, также он был лишен специального звания полковника полиции и государственных наград, кроме того, ему был назначен штраф в размере 117 миллионов рублей.

Рассмотрение жалоб защиты на приговор длилось 4 заседания. Осужденный просил Мосгорсуд оправдать его по всем эпизодам, за исключением тех, по которым он был оправдан. "Опорочить и облить человека — легко. Тяжело доказать человеку свою невиновность в такой ситуации", — заявил в последнем слове Захарченко.

Осужденный сравнивал себя с героями сериала "Игра Престолов", говоря, что его судьба была предрешена, но выразил надежду, что "средние века" завершились.

Дело Захарченко

Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, экс-полковник Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Обвиняемый курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетической сфере.

Захарченко признан виновным по делу о получении взятки на общую сумму около 3 миллионов рублей (статья 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (статья 294 УК РФ). В получении взятки в размере 30 миллионов рублей подсудимый был оправдан. Свою вину в инкриминируемых преступлениях бывший сотрудник МВД не признает.

Общественный резонанс уголовное дело получило после того, как правоохранительные органы обнаружили в квартире сестры бывшего полковника почти 9 миллиардов рублей. Происхождение денежных средств Захарченко объяснить отказался. "Правду вы обязательно узнаете! Не сейчас, но узнаете", — говорил о деньгах экс-полковник.

В апреле суд приговорил к 4 годам колонии и штрафу в виде 800 тысяч рублей отца экс-полковника — Виктора Захарченко — по делу о растрате.