18.10.2019 09:40 209

Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9% против 0,9% во втором квартале (год к году). Таким образом, по итогам квартала российская экономика ускорилась в два раза. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития.

«Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,2% год к году, в сентябре — на уровне 2,0% год к году», — отмечают в МЭР.

В ведомстве заявили, что резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами. Более высокий по сравнению с первым кварталом года (0,5% год к году) темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, отмечается в отчете. Это произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса.

Вместе с тем другие базовые отрасли в течение третьего квартала демонстрировали слабую динамику. В частности, темпы роста объема строительных работ оставались низкими (0,5% год к году), а динамика грузооборота транспорта перешла в отрицательную область (-0,6% год к году).

В то же время структура роста ВВП в третьем квартале по счету использования свидетельствует о его неустойчивости, отмечает Минэкономразвития. По его оценке, наибольший положительный вклад внесло увеличение запасов материальных оборотных средств. Кроме того, значительный вклад добавило восстановление роста товарного экспорта. При этом вклад потребительского спроса продолжил снижаться, о чем, в том числе, свидетельствует замедление темпов роста оборота розничной торговли — до 0,8% год к году в третьем квартале после 1,6% год к году во втором.

«Следует отметить, что рост потребительского спроса замедлился, несмотря на рост реальных располагаемых доходов населения (на 3,0% год к году в третьем квартале), что произошло в результате некоторого замедления темпов роста потребительского кредитования на фоне увеличения долговой нагрузки населения», — говорится в отчете.

По оценке ведомства, темп роста ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4-1,5% год к году. Это связано с ожидаемым охлаждением потребительского спроса, сообщили в Минэкономики.

Михаил ЮШКОВ