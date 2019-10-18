18.10.2019 09:50 252

У будущих пенсионеров, которые копят на старость самостоятельно или при помощи работодателя, появится риск уйти в минус. Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) могут разрешить фиксировать отрицательную доходность в определенном периоде в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Если же механизм будет скопирован с обязательной системы страхования (ОПС), то фонды возьмут из средств клиентов еще и вознаграждение. Это может произойти, если будет принято предложение об отказе от ежегодной сохранности средств пенсионных резервов. Оно содержится в плане разработки законодательной базы для развития НПО. Это позволит НПФ вкладываться в не самые консервативные, но прибыльные активы. Предполагается, что в долгосрочном периоде это обеспечит более высокую доходность.

Минус на плюс

Как уже сообщали «Известия», Центробанк (ЦБ) и Госдума (ГД) приступили к разработке законодательной базы для развития НПО, чтобы стимулировать граждан копить на вторую пенсию. Многочисленные предложения, в том числе от участников рынка, депутаты включили в план законотворческой деятельности на 2019–2020 годы, который обсуждался на прошлой неделе на заседании рабочей группы ГД по законодательному обеспечению пенсионной системы.

На один из пунктов документа особо обратил внимание представитель ЦБ — зампред Владимир Чистюхин. Чтобы повысить привлекательность НПО для граждан, предлагается увеличить инвестиционный горизонт средств пенсионных резервов.

«Предлагается определить принципы сохранности с учетом срока исполнения НПФ своих обязательств (пенсионных выплат), а также для повышения доходности вложений в долгосрочной перспективе предусмотреть использование неконсервативных инвестиционных стратегий (портфелей) для молодого поколения с отказом от принципа ежегодной сохранности средств пенсионных резервов», — указывается в плане, представленном на рабочей группе.

Проще говоря, НПФ необязательно будет ежегодно фиксировать положительную доходность. Им могут позволить в периоде демонстрировать отрицательный результат, который снизит количество средств на счетах клиентов.

Сегодня закон требует от НПФ обеспечивать сохранность и прирост пенсионных резервов клиентов НПО.

Владимир Чистюхин отметил, что этот пункт плана требует особого обсуждения. Сейчас рынок находится на развилке: или разрешить НПФ показывать в коротком периоде отрицательную доходность и вкладывать средства в более долгосрочные и прибыльные инструменты, или ориентироваться на постоянную доходность в более консервативные активы.

По мнению управляющего директора по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, отсутствие требования ежегодной безубыточности действительно может повысить аппетит НПФ к риску и потенциально увеличить доходность.

— И этот механизм, конечно, открывает возможность разнести убытки внутри периода по счетам клиентов, — уточнил он.

Директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин отмечает, что в таком механизме есть плюсы и минусы.

— Но не стоит забывать, что, в отличие от ОПС, множество программ по НПО заключались с минимальной гарантированной доходностью, то есть НПФ вряд ли начнут агрессивные инвестиции массового характера, — добавил эксперт.

Однако, как показывают расчеты НРА, накопленная среднерыночная доходность НПФ (без учета вознаграждения) за пятилетний период с 2013 по 2018 год по ОПС и НПО вполне сопоставима. Более того, по негосударственному пенсионному обеспечению она несколько выше — 33,9% против 33,7%. То есть даже консервативный подход позволил заработать для клиентов больше денег. Кроме того, в обоих случаях управление пенсионными средствами не позволило обеспечить доходность выше накопленной инфляции, которая за указанный период составила 41,6%, что во многом было обусловлено резким скачком курса доллара в 2014 году.

Удар по репутации

На данный момент возможность показывать отрицательную доходность, да еще и получать с нее вознаграждение существенно ударила по репутации НПФ в системе ОПС. С прошлого года в этом сегменте действует механизм management fee (вознаграждение за управление пенсионными накоплениями вне зависимости от результатов управления. — «Известия»). И клиенты нескольких НПФ тут же ощутили на себе его последствия. Некоторые фонды не только показали отрицательную доходность из-за проблемных активов своих прежних собственников, которую разнесли по счетам клиентов, но и взяли за свое управление вознаграждение. В итоге потери клиентов части НПФ превысили 15%. В более долгосрочной перспективе фонды должны будут компенсировать ущерб, но сам факт снижения средств на счетах доверия к институту не прибавил. Да и вряд ли диалог о переносе такой практики на НПО будет легким.

— Повышение доверия к НПФ — это системный вопрос НПО, — прокомментировал руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы ГД, член комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

Рост доходности от размещения пенсионных средств — потенциал для повышения доверия к НПФ, подчеркнул депутат.

По его словам, вопрос структуры вознаграждения фондов при этом требует дополнительной проработки, которая ведется в настоящее время.

В случае с пенсионными резервами репутационные риски для НПФ при отрицательной доходности будут ниже, чем в истории с накоплениями, полагают эксперты, опрошенные «Известиями».

— Люди ничего об этом не узнают, а если узнают, то ничего не поймут, — считает Павел Митрофанов.

Юрий Ногин напоминает, что сейчас подавляющее большинство пенсионных резервов — это средства государственных корпораций, которые они в виде взносов переводят на счета своих работников.

— Поэтому я не думаю, что граждане так же негативно воспримут увеличение инвестиционного горизонта, как это было по ОПС, — отметил он.

В Центробанке воздержались от комментариев по поводу предложения об отказе от принципа безубыточности в краткосрочной перспективе для НПО. Там лишь отметили, что внимательно следят за реализацией новой системы вознаграждения в обязательной системе, которая позволяет не только разносить убытки на счета клиентов, но и получать за это комиссию.

— Банк России в постоянном режиме проводит мониторинг портфелей НПФ и отслеживает тенденции с учетом в том числе ранее принятых изменений в законодательство. По мнению Банка России, объективная оценка эффекта от ее внедрения может быть дана на горизонте двух-трех лет, по итогам которых могут быть приняты различные решения, в том числе о возможном внесении изменений в параметры системы, — сообщила «Известиям» пресс-служба Центробанка.

В Минфине не стали комментировать предложения об отказе от безубыточности инвестирования пенсионных резервов.

Анна КАЛЕДИНА