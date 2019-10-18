18.10.2019 10:00 311

Введение с 1 января 2020 года для банков платы за переводы через систему быстрых платежей (СБП) побудило кредитные организации определиться с тарифами на переводы между гражданами (р2р-переводы). В итоге они оказались сравнимы по уровню с комиссиями Сбербанка, которые стали одной из главных причин создания СБП.

"Ъ" опросил банки—участники СБП о том, какие комиссионные они уже взимают и планируют ввести при осуществлении переводов между физлицами. Минимальный из этих тарифов составляет 30 руб. ЦБ, предоставляющий эту услугу банкам, планирует брать плату лишь с 1 января 2020 года в размере 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода.

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