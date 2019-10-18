18.10.2019 10:30 237

Инвестгруппа Goldman Sahcs меняет структуру бизнеса в России. Она отказывается от отдельной брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк, рассказал РБК председатель совета директоров Goldman Sachs в России Дмитрий Седов.

Сейчас Goldman Sachs работает в России через два юридических лица, которые попадают под регулирование ЦБ: ООО «Голдман Сакс» (брокер и дилер) и ООО «Голдман Сакс Банк». «Лицензии этих двух юрлиц во многом дублируют друг друга, так как наш банк может также предоставлять брокерские услуги и осуществлять дилерскую деятельность. При этом для каждой из этих двух компаний необходимо готовить отдельную отчетность для Центрального банка, налоговой инспекции и других госорганов», — сказал Седов.

Goldman Sachs работает в России с конца 1990-х. Седов отметил, что изначально в России был создан брокер-дилер, а через несколько лет — банк, который также получил брокерскую и дилерскую лицензии. Тогда Центробанк регулировал только деятельность банков, а брокеры и дилеры попадали под надзор Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ, впоследствии ФСФР, в 2013 году ее полномочия были переданы ЦБ). В России у Goldman Sachs также есть филиал британской компании, он предоставляет инвестиционно-банковские услуги, его деятельность не подлежит лицензированию.

«Мы достаточно давно приняли решение консолидировать брокерский бизнес в одном юридическом лице, то есть перевести все операции с ценными бумагами в банк и отказаться от дублирующих лицензий. В течение девяти месяцев мы настраивали инфраструктуру и все сопутствующие процессы таким образом, чтобы перевод операций в банк не был сопряжен с дополнительными операционными рисками», — отметил Седов. «Любой бизнес на рынке ценных бумаг в России требует подготовки регуляторной отчетности и соблюдения определенных требований. Содержать два юрлица с дублирующими функциями просто неэффективно», — добавляет он. Банк не планирует сокращать сотрудников, потому что в работе брокера и банка были задействованы фактически одни и те же люди, уточнил он, клиенты также не должны столкнуться с изменениями.

Отвечая на вопрос об экономической составляющей консолидации, Седов сказал, что у банка «есть оценка финансовой эффективности», но «это цифры внутренней отчетности, которые мы не планируем раскрывать». «В масштабах российского бизнеса это значимая цифра, ради нее стоило этот процесс начинать», — добавил он. Консолидация бизнеса «подчеркивает, насколько российский рынок важен для нас», заявил Седов.

Goldman Sachs в России

Банк в отчетности за второй квартал указывал, что планирует расширять объем брокерских операций (*.pdf). Он не работает с физлицами, основная деятельность банка — операции с иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, долговыми ценными бумагами и т.д. Прибыль банка Goldman Sachs в России в 2018 году увеличилась до 372,8 млн руб. против 339 млн руб. годом ранее, за первые шесть месяцев 2019 года она составила 342,2 млн руб. У брокера по итогам прошлого года прибыль достигла 152 млн руб. против убытка 232,8 млн руб. в 2017 году, но в первом полугодии 2019-го он вновь ушел в убыток (9,6 млн руб.).

При наличии у банка собственной брокерской лицензии необходимости в отдельной брокерской компании действительно нет, говорит партнер по КПМГ в России и СНГ Михаил Клементьев: «В этом случае наличие отдельного брокера в группе может быть неэффективно с точки зрения управления затратами». Похожую реорганизацию в России проводил Deutshce Bank, напоминает Клементьев: он ликвидировал отдельные компании, имевшие лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе брокеров.

Инвестбанк Morgan Stanley и вовсе откажется от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России в 2020 году, сообщалось в его отчетности. Он также добровольно ликвидирует соответствующие бизнес-подразделения. Впрочем, глава Morgan Stanley по развивающимся рынкам региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Гергий Ворош говорил РБК, что Morgan Stanley не закрывает бизнес в России: «У нас больше не будет регулируемого банка, но для большинства направлений нашего бизнеса — корпоративные финансы, слияния и поглощения, рынки капиталов — это не нужно. Мы просто возвращаемся к модели, которая была у нас в России с 1994 года, когда мы начинали [работать здесь], до 2006 года».

Антон ФЕЙНБЕРГ