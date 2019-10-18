18.10.2019 11:00 248

Рубль подрастает утром пятницы, и на его стороне ожидания иностранного спроса на ОФЗ после очередных голубиных комментариев Центробанка, приостановка Турцией военной операции на севере Сирии, а также близкий пик налоговых выплат.

Сдерживающим рост факторами могут выступать данные о замедлении роста китайской экономики в условиях торговой войны, а также нежелание рисковать перед голосованием британского парламента за новую сделку Brexit.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,96, и рубль набирает около четверти процента.

К евро рубль дорожает на треть процента, котировки вблизи 71,12.

Доходность ОФЗ в начале биржевой сессии тяготеет к небольшому снижению у большинства бумаг.

Банк России видит возможность снижать ключевую ставку более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом изменения ставки, сказала глава ЦБР Эльвира Набиуллина в интервью CNBC.

Турция в четверг согласилась приостановить военную операцию в Сирии на пять дней, чтобы позволить курдским формированиям покинуть "безопасную зону".

Согласно опросу Рейтер, средняя оценка всех выплат текущего месяца превышает сентябрьскую на 10% и составляет 2,2 триллиона рублей, при этом на НДПИ, уплачиваемый экспортерами 25 октября, может приходиться почти 0,5 триллиона рублей.

Экономический рост Китая замедлился больше, чем ожидалось, — до 6,0% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем за последние 27,5 лет, поскольку спрос в стране и за рубежом упал на фоне дорогостоящей торговой войны с США и слабого промышленного производства.

На этом внешнем фоне турецкая лира набирает более 1% с начала дня, китайский юань в небольшом минусе, нефть марки Brent теряет полпроцента с начала дня.

Пара доллар/рубль торгуется чуть ниже последних вчерашних котировок вблизи отмеки $1,1120.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ