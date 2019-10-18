18.10.2019 15:00 189

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует в судебном порядке наложить запрет на операции с криптовалютой Gram до разрешения спора с Telegram Group Inc. вокруг запуска ее блокчейн-платформы.

Согласно ранее поданному в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка иску, первичное размещение компанией токенов Gram для привлечения в проект инвестиций было проведено в нарушение закона о ценных бумагах, чем должна считаться криптовалюта. Telegram Group Inc. не имела разрешения на проведение данной операции на территории США, пояснил регулятор.

Заверение представителей Telegram Group Inc. о планах отложить запуск криптовалюты на пять месяцев, в свою очередь, не может рассматриваться в качестве убедительного аргумента и «фактически гарантирует» аналогичное нарушение закона о ценных бумагах с их стороны, отметил американский регулятор, добавив при этом, что цель судебного запрета как раз и состоит в том, чтобы нивелировать возможность противоправного поведения в будущем.

Также отмечается, что ходатайство ответчика о чрезмерном и обременительном характере запрашиваемого ордера не содержит в себе надлежащей аргументации и демонстрирует «эгоистичную уверенность». При этом представители SEC подчеркнули, что ожидают от руководства мессенджера сотрудничества и, как следствие, скорейшего разрешения спорной ситуации.